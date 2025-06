Un joven canario denuncia discriminación en pleno control de acceso aéreo en Barajas

En su relato, el joven afirma haber sido objeto de xenofobia debido a su origen y color de piel, al ser el único pasajero al que no le permitieron llevar su maleta a bordo, a pesar de cumplir con las medidas. Un suceso que, según Bachir, refleja una problemática de trato desigual en los aeropuertos.

Una experiencia discriminatoria

Bachir vivió una experiencia que aún le deja un mal sabor de boca. Había salido de Las Palmas de Gran Canaria rumbo a París, donde su familia lo esperaba, pero al hacer escala en el aeropuerto de Madrid Barajas, un incidente en el control de acceso puso en evidencia el trato discriminatorio que denuncia haber sufrido.

El joven afirma que, al llegar a la puerta de embarque, la tarjeta de embarque que había recibido le falló. Al dirigirse al mostrador de la aerolínea, le informaron que para obtenerla debía facturar su maleta, aunque su equipaje cumplía con las medidas establecidas por la compañía. La situación se agravó cuando Bachir observó que otros pasajeros, con maletas incluso mayores, pasaban sin inconvenientes.

Un tono agresivo y una maleta que cumplía las medidas

"Le estás dejando a todo el mundo pasar, y yo que soy el único que ha llegado no me quieres coger la maleta", recuerda Bachir sobre la incomodidad que sintió en ese momento en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria. Tras la negativa de los empleados, el joven intentó tomar una foto del mostrador, lo que desató la reacción agresiva de una trabajadora que le advirtió: "Fotos no, no me hagas fotos", se levantó y le habló en un tono hostil.

Le estás dejando a todo el mundo pasar, y yo que soy el único que ha llegado no me quieres coger la maleta Bachir joven canario

EFE Gente en la cola para facturar las maletas

Bachir, visiblemente indignado por el trato recibido, no pudo evitar reaccionar. "Le dije que esto no se iba a quedar aquí, que iba a poner una reclamación. No me parece bien la forma en que me habla, yo no le he hecho nada", ha comentado. A pesar de la situación, Bachir siguió el protocolo, pero no pudo evitar la sensación de que algo más estaba en juego. Mientras otros pasajeros pasaban sin problemas, él se vio obligado a bajar su maleta a la bodega, lo que no parecía tener explicación lógica, especialmente cuando más tarde comprobó que el avión no iba lleno, como le habían indicado.

La discriminación racial no es un hecho aislado

Lo ocurrido en Madrid no es un caso aislado para Bachir. Recordó otro incidente ocurrido en París el año anterior, cuando un agente de policía le solicitó la documentación a su llegada, sin hacer lo mismo con otros pasajeros. "Cuando eres una persona negra, ya tienes un trato distinto", asegura Bachir. "Le pregunté por qué me lo pedía a mí y no a los demás, y me respondió que 'buena estancia'."

Cuando eres una persona negra, ya tienes un trato distinto Bachir joven canario

Indignado por la discriminación que ha vivido, Bachir decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde encontró el apoyo de otras personas que también han sido víctimas de situaciones similares. "Es algo que pasa constantemente, y no quiero que a nadie más le pase lo que a mí", afirmó, y añadió que ya ha puesto una reclamación formal a la compañía aérea.

El caso de Bachir pone de manifiesto una realidad dolorosa: el racismo y la xenofobia siguen presentes en situaciones cotidianas. Las denuncias como la de este joven canario invitan a la reflexión sobre la necesidad de concienciar y erradicar estas actitudes, especialmente en los espacios públicos, donde las desigualdades pueden pasar desapercibidas, pero tienen un gran impacto en las personas que las sufren.