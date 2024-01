Un grancanario, campeón de España de Speedcubing

El Cubo de Rubik, icono del ingenio y la destreza, continúa desafiando a entusiastas de todas las edades desde su invención en los años 70. Esta estructura tridimensional compuesta por 26 piezas móviles, cada una con seis caras de diferentes colores, ha cautivado a millones por su complejidad y la habilidad requerida para resolverlo.

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el campeón de España de 'Speedcubbing', Álvaro González, quien tarda 7 segundos en armar el cubo de Rubik a una mano, el truco, nos cuenta, está en practicar mucho, como es su caso: “he llegado a estar 12 horas con el cubo en la mano”, y ahora no pasa un día con el, eso sí, muchos menos tiempo “siempre suelo practicar una hora al día, pero ya no es necesario estar mañana, tarde y día con el cubo”

No es fácil armar el cubo de Rubik, pero hay técnicas que te facilitan la labor “el método más sencillo, es resolverlo por capas, es decir, ir de color en color y para ello es necesario comprobar donde están las cuatro piezas iguales alrededor de centro blanco y a partir de ahí, una vez tienes la cruz localizada, mover las piezas para rellenar los huecos del mismo color”

El primero fue un regalo de sus padres y al principio, no le gustó

Su primer contacto con el cubo fue a los 10 años, sus padres le regalaron uno y aunque al principio no le gustó, poco a poco fue resolviéndolo “me costó tres meses armarlo la primera vez, después me comenzó a llamar la atención y gracias a tutoriales que vi en internet, logré reducir el tiempo de resolución hasta llegar a los 7 segundos.”

Reconoce que a día de hoy en España no hay tradición, por lo que vivir de esto “es imposible,” sin embargo, en otros países como Japón o China está mucho más extendido y “se pueden tener ingresos,” todos los gastos del viaje fueron sufragados por su familia “que siempre me ha apoyado, incluso al principio cuando no pasaba muchas horas con el cubo, una vez vieron que iba en serio y que no se me daba mal, me animaron a seguir practicando, ahora están encantados.”

Tiene su objetivo puesto en el campeonato de Europa que se celebrará en julio en España

Tiene el objetivo puesto en el campeonato de Europa que se celebrará en julio en Pamplona y no será fácil llevarse el cetro continental porque está en unos tres segundos, marca muy cerca del récord mundial, además “los tiempos están muy justos y en medio segundo quizás hay unas 10 personas, lo intentaremos y para ello habrá que practicar mucho.” En España se echa de menos escuelas dedicadas al cubo de Rubik, “se hacen talleres, pero en China sí que desde pequeño se introducen en las escuelas, por ello son los mejores del mundo junto a los estadounidenses,

En conclusión, la técnica para resolver el Cubo de Rubik es una combinación de estrategia, lógica y práctica, que desafía y fascina a quienes se aventuran a descifrar sus intrincados giros. Resolver este rompecabezas tridimensional sigue siendo un reto emocionante que, más allá de sus colores y formas, cultiva habilidades cognitivas y proporciona una satisfacción única a aquellos que lo dominan.