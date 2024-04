La canción de Bambones que vaticinó la manifestación por el modelo turístico: "En pie de guerra"

Fue una de las sensaciones de la final del concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife, hasta tal punto que valió a Los Bambones el primer premio de Interpretación y, además, el Premio Criticón. "El Folleto" será uno de los temas murgueros más recordados de los últimos carnavales por resumir en pocos minutos el hartazgo de buena parte de la sociedad canaria sobre cómo se viene explotando en los últimos años el negocio turístico en las islas.

La canción ha vuelto a estos días en el candelero, a dos semanas de la manifestación del 20 de abril en cinco de las siete islas y que se prevé multitudinaria, al menos, en el caso de Tenerife. El director de Los Bambones, Primi Rodríguez, ha explicado en Herrera en COPE que "el resumen de la manifestación es la última parte de la canción: no es un debate sobre turismofobia". "El Folleto" reclamaba que la riqueza que genera el turismo llegase a toda la sociedad canaria y no quedara solo en las manos de los empresarios, mientras muchos trabajadores viven con sueldos bajos o no encuentran una vivienda con un alquiler asequible.

"No vamos contra el turista, sino contra el modelo que tenemos actualmente de explotación del turismo. Nosotros planteamos que, si hay récord de llegada de visitantes años tras años y el Gobierno se jacta de ello, que al menos repercuta en la sociedad, porque cada vez somos más pobres", resume.

Rodríguez dice no entender "ese rechazo en parte de la población a que protestemos por esto, cuando lo que pedimos es no ser los últimos en la lista de todo o los líderes en los peores indicadores. Somos una isla maltratada y nuestra fuente principal de ingresos no se reparte".

La letra es el reflejo, en gran parte, de lo que somos.

La cuidamos y la defendemos porque creemos en ella y porque nos sostiene.

Estamos muy contentos de ganar nuestro 13 Premio Criticón. Un orgullo inmenso.



“El Folleto”



¡A la marcha Bambones!#Bambones24pic.twitter.com/YjmP6QqF8f — Murga Los Bambones (@bambones) January 29, 2024

"Lo que el canario odia es ser tercermundista"

La letra hablaba de "un modelo de turismo que al canario lo destierra", con frases tan contundentes como "a más turistas, más miseria", criticando que "nadie da el golpe en la mesa" y que "lo que el canario odia es ser tercermundista". El tema terminaba sentenciando que los turoperadores, hoteleros y políticos que acumulan la riqueza, "o el grifo se les cierra o nos verán en pie de guerra para echarlos de esta tierra".