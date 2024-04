Inés, pequeña empresaria de Tenerife: “Los turistas nos dicen que tienen miedo por la turismofobia”

Inés Grillo es una pequeña empresaria de nuestra isla que desde hace 40 años regenta dos pequeños negocios, una boutique en Playa de las Américas, en pleno centro de la principal zona turística de Tenerife, y un alojamiento rural en el municipio de Icod de los Vinos. Una emprendedora que representa en buena medida la realidad del tejido empresarial en Canarias, formado en un 90% por pymes, y que en los últimos días ha recibido un mensaje de uno de sus clientes alemanes en la casa rural que regenta, avisándole de que no volverá a la isla, tras haber visto algunas pintadas contra el turismo en el archipiélago.

Inés ha denunciado hoy en Herrera en COPE Tenerife no solo este caso, sino también la preocupación que numerosos clientes suyos, turistas de diferentes nacionalidades, le han trasladado por la aparición de pintadas con mensajes como “tourist go home”, en diferentes puntos de la isla: “Son muchos los turistas que preguntan en mi boutique, y que me han dicho que sienten miedo, por ejemplo a la hora de desplazarse en coches de alquiler por la isla”.

La empresaria afirma de forma tajante que “corroboro absolutamente todo lo que ha dicho Jorge Marichal, y de hecho, estoy horrorizada porque la gente viene a patearse la isla, y cuando ve estos mensajes siente miedo, y yo jamás he visto esto”. Además, denuncia que hay varias pintadas en ese sentido en zonas como El Palmar y en la rotonda de Chafiras, llegando a relatar que, “yo, personalmente, he borrado alguna de las pintadas”.

“Todo esto nos va a afectar gravemente”

Inés, en tono preocupado, insiste en que, “todo esto nos va a afectar y estoy convencida de ello, porque la noticia está en los periódicos y televisiones alemanas y británicas”, y propone realizar una campaña promocional, “al estilo de la Tenerife isla amable”, porque “vamos a tener que lavar mucho nuestra imagen”.

Eso sí, al igual que otros empresarios le preocupa especialmente que algunos activistas se manifiesten en la terminal de llegadas del Aeropuerto del sur lo que le parece “fatal” y a los que anima a manifestarse “delante de la sede del Gobierno de Canarias, como han hecho los agricultores, no en el aeropuerto”.

A estos activistas, les lanza un último mensaje: “Yo a estas personas les diría muchas cosas, pero sobre todo intentaría hacerles razonar, por el disparate que están cometiendo, pero lo que tengo claro es que hay una mano detrás que quiere desestabilizar”.