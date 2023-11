Fernando Clavijo apuesta por que las empresas de Canarias retomen posiciones en el turismo

El presidente de Canarias ha abogado porque sean las empresas de las islas las que se hagan cargo del sector turístico para que el beneficio económico se quede en nuestra comunidad. Fernando Clavijo apostaba de esta manera por fomentar la presencia de empresas autóctonas en la que es la principal actividad de nuestra comunidad en los micrófonos de Herrera en Canarias, que hoy se emite desde Londres, coincidiendo con el inicio de la World Travel Market.

Clavijo cree que “poco a poco tenemos que ir tomando conciencia de esta idea, que la gente joven monte su empresa y que al final esa cadena de valor se quede en las islas”. Por otra parte, también ha entrado en el debate sobre los límites turísticos que tiene nuestra comunidad. En este sentido, no cree que con 16 millones de turistas, Canarias haya tocado techo, recordando que los topes de cada isla vienen recogidos en los planes insulares de ordenación del territorio, en donde se señala el número de camas.

Primar la calidad del destino

Pero sí se mostraba a favor de ir hacia un modelo turístico en donde se prime la calidad. Un camino en el que ya avanzan las islas, potenciando la gastronomía con restaurantes con estrellas Michelín, ofrecer una oferta cultural potente, aumentar la protección de la naturaleza, fomento de las actividades deportivas y consiguiendo una mayor inversión por parte del Gobierno central para resolver los problemas de emergencia que pueden ocurrir como la emergencia hídrica de Fuerteventura, que está a punto de activarse en Lanzarote.

El presidente de Canarias ha reconocido que el sector turístico tiene problemas comunes a otras actividades económicas, como el absentismo laboral y ponía como ejemplo a los hoteleros que mantienen sus negocios al 70 % porque no tienen personal suficiente, debido a las bajas y la falta de perfiles en el mercado. Criticaba además que hay gente que no quiere trabajar porque no le conviene al estar cobrando una prestación.

No a la turismofobia

También criticaba los discursos que tratan de demonizar al turismo, achacándole los problemas para encontrar vivienda. En este caso, recordaba que van a reformar el alquiler vacacional para solventar este problema. Clavijo recuerda que el turismo es nuestro principal sector económico, al que “hay que querer, mimar y hacerlo mejor” y es el que nos permite salir adelante y que no tengamos unos peores indicadores de desarrollo.

Palabras de Clavijo desde Londres donde destacaba las cifras del mercado británico en Canarias. Está seguro de que este año estaremos muy cerca de los 16 millones de turistas, de los que 5,8 serán británicos. Un consumidor fiel que repite y que está dispuesto a privarse de otras cosas antes que renunciar a su visita a las islas.

Exención de las tasas de emisiones de CO2

Posteriormente, en la inauguración, el presidente de Canarias anunció que se desplazará a Bruselas los días 15 y 16 de noviembre para defender que los vuelos internacionales de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como Canarias queden exentos de la tasa de emisiones de CO2 al menos durante el periodo 2024-2027.

“Aunque las previsiones tanto en conectividad aérea como en reservas de viajes son favorables para la temporada de invierno, la entrada en vigor el próximo 1 de enero del Régimen Europeo de Comercio de Emisiones aplicable a los vuelos entre Canarias y el resto del Espacio Económico Europeo, incluyendo a Reino Unido, podría tener efectos muy negativos para nuestra conectividad a corto y medio plazo y, por lo tanto, para el turismo de las islas”, explicó.

El presidente recordó que, aunque ya no existe margen legal para ampliar las excepciones a los vuelos internacionales hasta 2030, como sí las tienen los vuelos domésticos, “desde el Gobierno de Canarias trabajamos desde el minuto uno en buscar soluciones para lograr una excepción temporal o medidas compensatorias que mitiguen los efectos del incremento de las tarifas de los vuelos”.

