La Feria de Artesanía de San Telmo se erige como un gran escaparate para los productores de la isla

La 29ª edición de la Feria de Artesanía en el emblemático Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria se inaugura hoy prologándose hasta el 5 de enero, contará con la participación de 94 artesanos de 18 municipios, representando una treintena de oficios artesanos incluyendo; cerámicas, marroquinería, cestería, miniaturas y cuchillería entre otros. La feria supone la visibilización de la destreza, la creatividad y el legado cultural de los artesanos locales y regionales.

Durante estos días, el parque de San Telmo será un encuentro de colores, formas y técnicas tradicionales que, un año más, cautivará a miles de visitantes. La feria se erige como una plataforma que no solo se exhibe las artesanías locales, sino que también la importancia cultural y económica para la región. La diversidad de técnicas ancestrales presentes en la feria subrayan la singularidad y la destreza de los artesanos canarios, ofreciendo una ventana al talento y a la creatividad que caracterizan a esta tierra.

Un soplo de aire fresco para los artesanos de Gran Canaria

Por Herrera en COPE Gran Canaria paso Fabiola, se presenta por primera vez en la feria, reconoce que está nerviosa “pero contenta y satisfecha,” asegura que es una oportunidad la posibilidad de exponer su trabajo, ella elabora la lana en sus dos modalidades; en seco y con agua, además de la realización de piezas en 3D, resalta que tanto trabajar en seco como con agua tiene su dificultad, pero apunta que con líquido “supone más esfuerzo porque no solo utilizamos las manos.”

Trabajar en seco, “solo con aguja también conlleva su dificultad, no es solo punzar, también entra la creatividad,” además destaca que este trabajo le permite concentrarse “lo cual es muy sanador porque se olvida de los problemas cotidianos".

Fabiola estudió turismo, pero hace 4 años decidió dedicarse a otra profesión “a lo que realmente me gusta, siempre ha hecho bricolaje con mi padre, y me decidí a dejarlo todo y dedicarme a lo que me inspira,” a partir de aquí, colaboró con diferentes escuelas artesanas “y me di cuenta de que era mi profesión.”

Las labores artesanas son sacrificadas, pero compensan con el resultado final

Las labores artesanas no tiene por qué ser realizados por productores de la tierra, es el caso de Liuba Nosova, trabaja la cerámica, lleva 5 años participante en la feria y ha encontrado en la artesanía canaria un lugar donde refugiarse “hago piezas de todas las medidas, soy pintura y me gusta expresarme a través de la cerámica,” aquí encuentra un motivo para expresar y externalizar su mundo interior “es como una ventana al exterior para mostrar mi arte.”

Ana García, también lleva años participando en la feria, es decoradora de tela y trabaja el 'batík', una técnica que consiste en teñir las telas con cera caliente; “yo lo hago con algodón, es un trabajo muy sacrificado porque puedes estar hasta cinco días para tener el resultado final,” también trabaja la tela pintada en camisetas “todas pintadas a mano alzada,” lo que más le gusta dibujar son fases lunares “porque a la gente le encanta y normalmente son las camisas que más vende,” también reconoce que, a pesar de que el algodón, es muy agradecido hay dibujos que son muy complicados como “las caras de las personas, es difícil dibujar en tela un rostro porque la superficie es muy rugosa y no siempre queda perfecto.”

La Feria de Artesanía de Gran Canaria es un gran escaparate de la identidad de la isla

En un mundo marcado por la producción masiva y la uniformidad, esta feria anual reafirma la importancia de apoyar y preservar los oficios artesanos locales, reconociendo su papel fundamental en la identidad cultural y en el tejido social de Gran Canaria. La 29ª edición de la Feria de Artesanía es una oportunidad única para adquirir productos exclusivos a la vez que se ayuda a los oficios artesanos en la isla, además permite a los artesanos mostrar su habilidad con productos de alta calidad.