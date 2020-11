El dramático sonido de un naufragio: Una madre pierde a su bebé en el mar

Es un testimonio que sobrecoge y que nos muestra el drama que supone la inmigración y las penurias que atraviesan estas personas buscando una vida mejor.

Open Arms ha dado a conocer el vídeo en el que se puede ver el rescate que realizan de una embarcación que naufraga en el Mediterráneo. En un momento escuchamos a una mujer que no para de repetir en inglés: "I lost my baby", he perdido a mi bebé, exclama desesperada.

Poco después, según cuenta la ONG, consiguen encontrar en medio del mar al pequeño de tan solo seis meses, aunque en parada cardiorespiratoria, de la que pudieron recuperarle. Tristemente el menor, Joseph, fallecía después.

Escuchad el sonido del naufragio que vivimos ayer.

El grito desesperado de una madre en busca de su bebé de 6 meses de vida, en medio del caos.

Le recuperamos del mar en parada respiratoria,remontó, pero horas más tarde su pequeño cuerpo no resistió.

— Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020

Es una historia que tristemente se vive con frecuencia. La pérdida de vidas en el mar, aunque pocas tan dramáticas como esta. En Canarias recientemente contabamos la historia de Hamza, un joven que viajó en una travesía dramática desde la costa de África hasta las islas. Durante el viaje se quedaron sin alimentos, al durar más de lo previsto.

Este joven tuvo que ver como 16 personas que iban a bordo fallecían, muchos de ellos eran familiares. No quedo otra opción que echar sus cuerpos a la mar. Se da la circunstancia de que este joven estuvo en el muelle de Arguineguín durante días sin que se lograra encontrarle. Todos los menores que llegan a nuestra comunidad son tutelados por el Gobierno de Canarias.