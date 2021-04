Cocido madrileño en Gran Canaria, al estilo Lourdes González

Lourdes González, cocinera del restaurante Triple Bogey en Las Palmas de Gran Canaria, ha confesado cómo realizar un buen cocido madrileño. Según la chef, lo más importante es utilizar unos buenos ingredientes. Sobre todo, destaca “la materia prima”, es decir, “un buen garbanzo”.

Esta receta es muy fácil de hacer. Tal y como ha explicado González, ella lo realiza de forma tradicional. Para ello, primero “hay que poner el agua al fuego” y, una vez caliente, “añadir el resto de ingredientes como las costillas, el pollo de corral, el tocino, los chorizos, la morcilla...”. Luego, “hay que dejar cociéndolo bien para que se forme un buen caldo”. Pero la cocinera tampoco olvida otro condimento fundamental: “el cariño que le pongo a lo que hago”.

Asimismo, la chef insiste en que el secreto está en su cocción, de “mínimo 4 horas”. “Empiezo a hacerlo desde las 9 de la mañana. A la 13:00 horas ya está terminado. Lo sigo reduciendo un poquito más el caldo, para que siga cogiendo su juguito, y darle un toquito al fideo para que no se quede chicloso”, ha aseverado.

Para Lourdes González, lo ideal es quede al dente porque “a la hora de llegar a la mesa, en ese recorrido, se termina de cocer porque si no llegaría a la mesa el fideo pasado”. Además, la cocinera ha asegurado que ese caldo también se puede utilizar para otros platos típicos del Archipiélago, como el rancho canario, ya que es muy sabroso.

Según González, muchos canarios se animan a comer otros manjares distintos de nuestra gastronomía isleña. “Es raro el día, a partir del miércoles, que no tenga cocido. A parte del cocido tenemos otros platos que no son de aquí, que no es típico canario, pero la verdad es que lo demandan bastante”, ha confirmado.

No obstante, la chef del Triple Bogey asegura que todos sus platos son exquisitos y que tampoco defraudarán a los clientes en cuanto a comida típica canaria se refiere.