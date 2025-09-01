El Centro Comercial Siete Palmas adelanta su cierre: “Es un gesto de empatía con trabajadores y familias”

El Centro Comercial Siete Palmas, uno de los espacios de referencia en Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido adelantar media hora su horario de cierre, pasando de las 22:00 a las 21:30 horas. La medida, que entrará en vigor de forma inmediata, responde a un proceso de reflexión de más de un año y busca mejorar la conciliación de las más de 800 personas que trabajan en sus 84 locales.

Así lo explica Aníbal Díaz, gerente del centro, en Herrera en COPE Gran Canaria quien defiende que la iniciativa ha contado con una amplia aceptación entre los operadores y el propio público.

Una decisión meditada

“Es un primer paso fruto de una reflexión profunda y adaptándonos a la idiosincrasia del centro”, asegura Díaz. El gerente subraya que Siete Palmas es un espacio “eminentemente familiar” y que no tiene una gran afluencia en horario nocturno, lo que ha facilitado que la mayoría de operadores respaldaran la propuesta.

El directivo admite que poner de acuerdo a más de 80 marcas no es sencillo, pero insiste en que la prioridad es “el bienestar de quienes sostienen día a día la actividad del centro: las personas trabajadoras”.

Conciliación y organización interna

La decisión recuerda, no afecta al empleo: “La jornada de apertura es exactamente la misma. No se pierden horas de trabajo, simplemente se reorganizan los cuadrantes”. De hecho, Díaz cree que si la medida funciona y la actividad mejora, incluso podría favorecer la creación de más puestos de trabajo.

Para muchas familias, el cambio supone un alivio. “Media hora puede parecer poco, pero significa mucho para quienes llevan todo el día en un local”, explica el gerente.

El centro ha detectado un feedback positivo por parte de la clientela, que entiende la medida como un gesto de solidaridad con los trabajadores. “Es una cuestión de empatía: cuando te pones en los zapatos de alguien que trabaja de lunes a sábado de diez de la mañana a diez de la noche, lo comprendes”, apunta Díaz.

Un centro vivo y adaptable

El gerente recuerda que Siete Palmas siempre ha sabido adaptarse a los cambios. Pone como ejemplo la apertura temprana del gimnasio del centro, que obligó a flexibilizar la actividad del resto de operadores. “Los centros comerciales son elementos vivos, en constante transformación. No podemos seguir haciendo las cosas como hace treinta años”, concluye.

Con este ajuste horario, Siete Palmas da un paso hacia un modelo más humano y sostenible, en el que la conciliación se convierte en parte esencial de su identidad.