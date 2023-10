El CAAM exhibe las obras de dos grancanarias seleccionadas en el programa de residencias de 2023

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición de los dos proyectos artísticos de las creadoras grancanarias, Cristina Millares y Cristina Ortega, seleccionados a través de convocatoria pública en la sexta edición del programa anual Artistas en Residencia. Las dos propuestas, en forma de instalación, abordan temáticas en torno a la memoria, el género, el cuerpo o la ecología, y tienen en común la práctica textil como principal forma de expresión de ambas artistas.

Bajo los títulos Verticales corporales, de Cristina Millares, y El invernadero, de Cristina Ortega, los dos proyectos son el resultado del trabajo realizado por ambas durante su residencia de tres semanas en el CAAM, y se pueden visitar hasta el día 26 de noviembre de 2023, en la sala expositiva de Los Balcones 9, con entrada libre.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del CAAM, Guacimara Medina, felicitó a las artistas en la presentación de los proyectos, y destacó el valor de las residencias como iniciativa que contribuye a fomentar la creación artística y la actividad investigadora, así como a dar visibilidad al trabajo de artistas de Canarias.

En el trabajo de ambas creadoras, subrayó la consejera, “se ponen en valor aspectos relacionados con la ecología, el género o la memoria, sobre los que venimos trabajando en los últimos años tanto en el CAAM como en la propia Consejería de Cultura” de la Institución Insular.

CRISTINA MILLARES PRESENTA ‘VERTICALES CORPORALES’

El proyecto Verticales corporales, de Cristina Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1990), surge de su experiencia personal relacionada con la memoria, el cuerpo, la vulnerabilidad y el paso del tiempo.

A través de esta propuesta, la artista busca explorar estos conceptos mediante un proceso de experimentación en el que pone en diálogo materiales como la arpillera, la pintura y la fibra de platanera.

El uso de estos materiales “me relaciona con mi propio contexto, soy una artista canaria que trabaja en Canarias y eso es lo que quiero transmitir con la utilización de una fibra natural como la de plataneras”.

Con respecto a su práctica artística, Cristina Millares busca referencias en la poesía. De hecho, esta pieza surgió a partir del poema ‘Cuerpos’ de su abuelo, Agustín Millares Sall, en el que el autor se decanta sin tapujos por las personas “corrientes” y los “cuerpos humanos, terrestres, que nacen, viven y mueren” frente a esos supuestos “cuerpos celestes, hechos por manos divinas” o por “ángeles falsos”.

La artista explica que “la poesía me ayuda a inspirarme ya que me facilita imaginar las piezas que quiero hacer relacionadas con temas concretos. Me interesa explorar la poesía vinculada a las esculturas textiles, creando obras que se desprendan de la pared y generen una relación única con el público, distinta a lo que he realizado anteriormente”.

CRISTINA ORTEGA PRESENTA ‘EL INVERNADERO’

El proyecto El invernadero, de Cristina Ortega (Santa Lucía de Tirajana, 1999), se centra en las consecuencias sociales y medioambientales que ha traído consigo el declive del sector hortofrutícola de exportación en isla de Gran Canaria, una actividad económica que la artista conoce en profundidad dado que un buen número de mujeres de su entorno familiar han trabajado a lo largo del siglo XX en invernaderos y en almacenes de empaquetado de tomate.

Cristina Ortega reflexiona en esta pieza sobre estos espacios agrícolas que en el pasado dieron trabajo a miles de mujeres y, en la actualidad, suponen un grave problema medioambiental.

“Para cientos de mujeres de la Isla este fue el primer lugar que hallaron fuera del hogar. Sin embargo, la estructura del invernadero traía consigo muchas jornadas de desgaste” en un contexto de extrema precariedad y escasez, en el que las mujeres se vieron despojadas de su infancia, no pudieron acceder a la formación y muchas tuvieron que hacer frente al grave problema de la explotación laboral debido a la ausencia de derechos básicos o a salarios inferiores a los de los hombres.

Gran parte de estos espacios agrícolas, situados en la costa Sureste de Gran Canaria, están hoy integrados en su paisaje como “estructuras abandonadas, las cuales parecen comparar la erosión del relieve con el desgaste ejercido sobre los cuerpos de dichas mujeres”. Y con su proyecto, la artista pretende “devolverle a esta estructura de invernadero su condición de abrigo y protección, adueñándose de las formas de su deterioro para ofrecer a los cuerpos, por fin, un descanso”.