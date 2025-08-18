La UD Las Palmas comienza la temporada empatando en casa ante el Andorra (1-1)

La UD Las Palmas tomó pronto la iniciativa en el marcador, después de unos minutos de toma de pulso mutuo. Fue Ale García quien inauguró el tanteador al remachar un pase de Manu Fuster. La jugada exitosa a los 7 minutos se había iniciado en el costado izquierdo, con un lanzamiento diagonal de Iván Gil que repelió el larguero, previo a la segunda acción del 1-0.

El conjunto local se sentía entonces a gusto con su primera producción y con el modelo de juego que estaba desarrollando. Ale García volvió a disponer de otra posibilidad para anotar cuando a los 18 minutos arrancó en solitario hacia el área visitante. Sin embargo, el portero Aron abortó su última maniobra con la punta de los dedos.

El partido había entrado en el carril que gustaba a los jugadores de Luis García Fernández, que lograron cubrir un primer tiempo sin sobresaltos. Aunque también comprobaron el quehacer con el balón de su adversario, que logró reaccionar en el segundo tramo del primer periodo. El Andorra, sin embargo, no logró quebrar el orden del equipo local. El 1-0 fue el marcador con el que se acabó la primera parte, con algunas acciones más de ataque local que no cambiaron la distancia en el tanteador.

La escuadra visitante mostró intenciones de igualar el partido en la segunda parte, si bien su dominio no tenía proporción alguna con jugadas de riesgo en el área de Dinko Horkas. Las Palmas interpretó el sacrificio en la contención y el despliegue tras robo como nuevo rostro de su partido. Tuvo también de nuevo dos ocasiones óptimas para ampliar la renta. Primero, con una vaselina de Enzo Loiodice que se marchó muy cerca del larguero. Y un minuto después con un gol de Ale García que fue anulado por un microscópico fuera de juego.

Sin embargo, en una acción desafortunada, el partido se igualó con un desvío involuntario de Barcia que acabó en las redes de Horkas (1-1), cuando ya el partido estaba en su último cuarto de hora.

La noche en el estadio de Gran Canaria había cambiado en pocos minutos. Aunque los infortunios no habían acabado en ese tramo. Se produjo la preocupante lesión de Iván Gil, la expulsión de Valentín y … un disparo al larguero de Ale García que lo habría arreglado todo. Pero no pudo ser.