Miguel Ángel Ramírez: "Existe un acuerdo con Mujica para poder ampliar su contrato más allá del 30 de junio"

La situación de la Unión Deportiva Las Palmas, a ocho puntos del descenso y a siete del playoff, levanta dudas con respecto a cuales son los objetivos del equipo de cara al último tramo de la temporada. Su Presidente, Miguel Ángel Ramírez, ha sido muy claro con respecto a esta cuestión en una entrevista concedida a Deportes COPE Gran Canaria. Dice que el objetivo es la salvación. “Hay que conseguir los 50 puntos cuanto antes, son lo que dan derecho a estar en la categoría. El objetivo es ese”, declaró. Un objetivo modesto, pero acorde a la irregularidad de una temporada diferente. “Es irregular, sí. Quizás porque el mister ha tenido pocas posibilidades de contar con la plantilla en su totalidad, con muchas bajas”. Muchas bajas culpa del coronavirus, una enfermedad que, según Ramírez, lleva muchas veces a recaídas físicas y problemas en la recuperación.

Sobre el entrenador y su continuidad, Ramírez ha querido expresar su satisfacción con la labor de Pepe Mel. “La relación que tenemos con el mister es muy buena, sacando muchos chicos de la cantera y exponiéndolos en el fútbol profesional. Es un hombre de club y estamos muy contentos con él”, comentó el Presidente. Vuelta del público a los estadios La falta de público y los últimos rumores que dicen que se volverá a los estadios antes del final de temporada, Ramírez ha sido tajante: es lo que se quiere y se valora desde el Consejo Superior de Deportes. “Los clubs queremos que sea cuanto antes, el fútbol sin afición ni público no es fútbol, y es agotador estar un año entero sin aficionados”, declaró. Además, advierte que muchos aficionados se han alejado del fútbol por no poder ir a verlo presencialmente, y que luego va a ser muy difícil recuperarlos. “Cuanto antes volvamos a la normalidad será mejor para todos”, sentenció. Una normalidad que ayudará al presupuesto. Según el Presidente, la vuelta de público al Estadio de Gran Canaria facilitará que se aumente la partida presupuestaria para fichajes y salarios. “El límite salarial ha aumentado bastante, debido a la reducción en salarios de jugadores que cobraban mucho dinero, a objetivos que ha conseguido Pedri en el Barça, a la venta de Mauricio Lemos y a los patrocinadores. Todo eso te abre la ventana a aumentar el presupuesto salarial, y por eso estamos en estos números. Cuando acabe esta temporada, valoraremos”, declaró. Continuidad de Jesé y Rafa Mujica Ramírez también habló de dos fichajes de invierno del equipo, Rafa Mujica y Jesé Rodríguez. Jugadores que, de momento, están rindiendo a un buen nivel.

Sobre Jesé, el Presidente ha comentado que “lo hemos fichado hasta el 30 de junio. Ya después se mirará, ahora no lo hacemos. Siempre habrá tiempo”. El nivel actual del delantero está disipando las dudas que levantó en su momento el fichaje de un jugador que estaba en un bache muy importante en su carrera. El Presidente ha querido reconocer su mejoría, y la labor conjunta y coordinada de varias áreas del club para ejecutar cada fichaje. “Jesé no fue una apuesta mía, sino de Las Palmas. De la dirección deportiva y del cuerpo tecnico también. Yo puedo tener una opinión y exponerla, que si no están de acuerdo desde Dirección deportiva y cuerpo técnico no están a favor no podría ser. Todos vimos la conveniencia de la llegada de Jesé, y el chico se está recuperando y nos está dando cada día más”, defendió. Sobre Rafa Mujica ha destacado su buen nivel de juego, el cual, de mantenerse, dice que le garantizaría un hueco en la plantilla amarilla de cara al próximo curso. “Rafa tiene con nosotros una posibilidad de ampliar a partir del 30 de junio, y si el rendimiento sigue siendo el que está teniendo sabemos que Rafa tiene hueco en Las Palmas”, concluyó el Presidente.