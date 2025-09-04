Manu Fuster: "Hay que ir partido a partido y demostrar lo que somos capaces de hacer"

La UD Las Palmas ya piensa en el partido de este domingo ante el Burgos en el Plantío. Tras tres jornadas disputadas en esta campaña, el conjunto grancanario ha logrado un empate, una victoria y una derrota. Sobre el inicio de campaña, Manu Fuster indica que "es importante sumar y cuando no consigues los puntos en casa se hace incluso más importante ganar fuera".

En lo personal, Manu Fuster afirma que "estoy teniendo la confianza del míster, sí que es verdad que creo que estoy en el proceso, voy sumando buenas sensaciones. Dentro de los mismos partidos he tenido diferentes momentos de estar en diferentes niveles, poco a poco me voy sintiendo mejor y ese es el camino que tengo que seguir".

El futbolista de la UD Las Palmas comenta que está para ayudar al equipo en lo que haga falta, por ello señala que "no sé qué decidirá el míster de cara a esta jornada pero si tengo que jugar en una posición más retrasada para ayudar al equipo, lo haré sin problema".

El objetivo del equipo es intentar regresar a la Primera División tras el descenso de la pasada campaña, aunque tiene claro la plantilla del cuadro amarillo que hay que ir paso a paso: "Cuando bajas de Primera División eres uno de los candidatos a ascender. Nos tenemos que centrar en nosotros y en lo que podemos mejorar, no tanto mirar lo que hace el rival. Hay que ir partido a partido, demostrar lo que somos capaces de hacer y jugar nuestro fútbol".