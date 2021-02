Maikel Mesa: "Estoy teniendo continuidad y eso hace que eleve mi nivel de juego"

Maikel Mesa, jugador de la UD Las Palmas, valoró la actualidad del equipo y también su momento en el club amarillo. El futbolista del equipo amarillo señaló "puede ser que esté en mi mejor momento desde que llegué, no solo a nivel futbolístico sino mental, me siento bien y eso hace que se refleje en el campo. Creo que es una ventaja el que pueda jugar en varias posiciones, no tengo preferencias, al final lo que quiere el futbolista es jugar. Se están dando las condiciones y estoy teniendo continuidad, eso hace que eleve el nivel de mi juego y ojalá que sigan dándose así las cosas para demostrar el futbolista que soy y lo que puedo aportar".

El jugador del conjunto grancanario afirmó "asimilo la sanción de la mejor manera posible, llega en un mal momento porque vengo de jugar y de hacer gol, pero así es el fútbol. Sobre la celebración de los goles con la UD Las Palmas, Maikel Mesa indicó "me sale besarme el escudo y no tengo por qué cambiarlo, ojalá pueda hacerlo más veces porque significaría que las cosas van bien".