Luis García: "El equipo llega preparado y con ilusión para afrontar la temporada"

La UD Las Palmas comienza este domingo la temporada 2025-2026 ante el Andorra en el Estadio de Gran Canaria. El técnico del conjunto grancanario, Luis García, analiza el inicio de la temporada.

El entrenador agradeció “el apoyo de los casi 23.000 abonados para esta temporada que creo que va a ser muy bonita” y aseguró que el equipo llega “preparado y con energía e ilusión” para el estreno liguero. “Me gustaría ver en el primer partido una evolución del equipo, que sigamos mejorando, que transmitamos alegría, ilusión y valentía, y que seamos fieles a lo trabajado en la pretemporada”, subrayó.

Sobre el rival, destacó que espera “a un Andorra valiente, porque es un muy buen equipo” y anticipó “un partido bonito” por el gusto de ambos conjuntos por tener el balón. “Los jugadores están confiados, pero no relajados. Todos tienen las orejas tiesas para expresar lo que hemos trabajado en verano”, afirmó.

En cuanto a nombres propios, señaló que “será sencillo meter a Milos Lukovic en la dinámica de equipo” y que el delantero aportará “energía, gol y velocidad”, aunque insistió en que “lo más importante es el colectivo”. También elogió a Iván Gil, al que ve “con ganas de hacer un gran año” y describió como “un futbolista típico de la UD: trata bien el balón, se mueve entre líneas y es generoso en el esfuerzo”.

El técnico confirmó las bajas de Sandro y Kirian, y destacó la versatilidad de Jesé: “Puede estar en las cuatro posiciones de arriba. Tiene muchísima calidad y debe ponerse a punto para darnos esa versatilidad dentro de su perfil”.

Por último, reiteró su apuesta por ser “protagonistas con el balón” y construir “un equipo fiable y agresivo sin él”, con la ambición de crecer “cada día” durante una temporada que se presenta “muy larga”. “Todo es muy favorable y bonito para afrontar la temporada”, concluyó.