Luis García: "Estoy convencido de que el equipo dará pasos adelante y hará méritos para ganar el encuentro”

La UD Las Palmas vuelve a jugar en casa en esta jornada. El domingo, a las 20 horas, el conjunto grancanario recibe al Cádiz. Sobre el partido, Luis García indica que "estamos con muchas ganas de que llegue el partido para seguir mejorando. El equipo está mentalizado".

Además, añade el técnico del equipo amarillo que "nos hemos repuesto bien de la derrota, la hemos analizado y digerido. Hemos trabajado cosas de nuestro modelo que debemos mejorar”.

En relación al rival, el entrenador del equipo grancanario comenta que "el Cádiz es muy reconocible, recibe pocos goles, con idea clara de juego y entrenador con mucha experiencia en la categoría. Nos lo va a poner difícil, pero estoy convencido de que el equipo dará pasos adelante, mejorará y hará méritos para ganar el encuentro”.

Estamos con muchas ganas de que llegue el partido para seguir mejorando" Luis García Entrenador de la UD Las Palmas

"Soy positivo por naturaleza, por eso estoy convencido de que haremos el domingo un grandísimo partido. Creo muchísimo en el equipo y en nuestra afición. Esto es un proceso y hay que seguir mejorando”, afirma Luis García.