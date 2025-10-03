San Javier lidera el envejecimiento del futuro con un estudio pionero en España

El Ayuntamiento de San Javier, a través de la concejalía de Derechos Sociales y Familia, ha puesto en marcha un estudio pionero en España para analizar el estado de salud de su población mayor de 60 años. Algo mucho más completo que lo que se ha hecho hasta ahora.

La iniciativa, enmarcada en el proyecto Envejecimiento 2.0, se realiza en colaboración con un equipo de 15 investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, ubicada en el propio municipio, tal como ha explicado la concejal Mar Pérez.

Este análisis consiste en un "chequeo general" que evalúa desde la fuerza, el equilibrio y la velocidad hasta la composición corporal y otros valores psicosociales, porque les preocupa también la soledad.

Según Pérez, se trata de un enfoque novedoso: "Todos los las estadísticas que tenemos cuando hablamos de las mediciones, a nivel general siempre son, pues, eso, a nivel nacional. Nunca se había hecho un estudio a nivel poblacional".

De hecho una vez finalizadas las mediciones, se realizará un informe general para el Ayuntamiento que sustente la intervención comunitaria para ese envejecimiento activo y también informes individuales a cada persona participante con los datos arrojados de su reconocimiento y una serie de recomendaciones personalizadas para poder mejorar su calidad de vida.

La respuesta de los ciudadanos ha superado todas las expectativas. Aunque se requería un mínimo de 300 muestras para el estudio diagnóstico, la concejal estima que se alcanzarán las 600 participaciones. Este interés, afirma, "significa que les importa" y demuestra un creciente "compromiso con uno mismo" para llegar a la vejez en las mejores condiciones.

Cada participante recibe un informe individualizado con una valoración de su estado de salud y una serie de recomendaciones para incorporar hábitos saludables en su día a día. "Es un momento perfecto para empezar a cuidarse porque nunca es tarde para empezar a adquirir nuevos hábitos", ha señalado Mar Pérez.

Última oportunidad para participar

La última jornada de mediciones abierta al público tendrá lugar el próximo lunes, 6 de octubre, de 9:00 a 12:00 horas en el centro de mayores de San Javier. Los interesados solo necesitan presentar su DNI y vestir ropa cómoda, sin necesidad de inscripción previa.

Los datos recabados permitirán al consistorio "lanzar nuevas propuestas de intervención que vayan mucho más dirigidas a nuestra población". El objetivo final, subraya la concejal, es que "nuestros mayores vivan muchos años y con la mejor calidad de vida de manera más satisfactoria".

Este proyecto se complementa con otras acciones para fomentar el envejecimiento activo en todas sus dimensiones, incluyendo la social y psicológica. Ejemplo de ello son las actividades de la "Red de Punto de Encuentro", que buscan combatir la soledad no deseada y promover el bienestar integral.

Las conclusiones completas del estudio se presentarán en un acto público el 2 de noviembre en el teatro de invierno de San Javier. Ya cuentan con la satisfacción de que a los mayores les ha parecido una buena idea y han respondido a las 7 primeras llamadas abiertas al público que ya se han realizado.