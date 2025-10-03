Castellón consigue más de 21 millones de subvenciones europeas

Tres ayuntamientos de la provincia de Castellón recibirán los fondos europeos Feder para desarrollar inversiones. 8,52 serán para la ciudad de Castellón, mientras que Onda y Vinaròs recibirán cada uno 6,4 millones, mientras que se han quedado fuera y no obtendrán Feder Nules, Benicarló, Burriana, Vall d´Uixó y Almassora.

Castellón de la Plana es líder, porque es una de las nueve capitales españolas que ha recibido fondos en las dos últimas convocatorias y, además, ha sacado la mejor nota de todos los ayuntamientos a nivel nacional.

Los 8,52 millos se destinarán a las reformas del Mercado Central, la Pérgola, la construcción de Censal Parc, a la manzana albinegra alrededor de Castalia, para hacer corredores verdes en los principales ejes comerciales de la ciudad (calles Mayor, Enmedio, Zaragoza y avenida rey Don Jaime), renaturalizar plazas como la de Hermano Vilafañe o la de las pinturas y a la gestión y recaudación de tributos.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha anunciado que en breve se presentará el proyecto de reforma de La Pérgola que ha sido adaptado y que posibilitará recuperar un espacio muy querido por los castellonense, abandonado desde hace años en pleno corazón de la ciudad.

"Contar con más recursos para hacer realidad en los próximos años proyectos estratégicos y claves para el futuro inmediato y a largo plazo de la ciudad de Castellón. Son siete proyectos de transformación de nuestra ciudad con un impacto en el día a día positivo para los ciudadanos y que contribuirán a seguir haciendo de Castellón una ciudad más verde, una ciudad de todos, una ciudad más accesible y una ciudad más saludable".

Onda

Onda destinará los 6,4 millones al Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Onda RecONecta: Digitalización, Resiliencia y Patrimonio’. Concretamente para digitalización, comercio y economía circular; movilidad sostenible, renaturalización y creación de un refugio climático en la Plaza España; la rehabilitación de la Casa Abadía, el Teatro Mónaco y la Casa de la Llum y para conseguir vivienda asequible, empleo y formación.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha subrayado que se han podido "captar 6,4 millones de Europa confirma que nuestra estrategia funciona. Son recursos que se quedan en Onda para mejorar calles y plazas, rehabilitar patrimonio, digitalizar servicios y apoyar al comercio local, generando empleo y oportunidades para los ondenses”.

Asimismo, la primera edil ha agradecido “el gran trabajo que ha realizado el equipo técnico y político del Ayuntamiento para conseguir esta importante inversión que permitirá acometer grandes proyectos para mejorar Onda y la calidad de vida de los vecinos”.

El PAI actuará sobre el centro urbano y el casco histórico con cuatro líneas: Onda Recircula (digitalización, comercio y economía circular), Onda Revive (movilidad sostenible, renaturalización y refugio climático de Plaza España), Onda Revitaliza (rehabilitación de Casa Abadía, Teatro Mónaco y Casa de la Llum como polos de innovación y cultura) y Onda Reintegra (vivienda asequible, empleo y formación).

Entre las actuaciones previstas destacan, además, BUO Onda (microbuses eléctricos) y SmartCity 2.0 (gemelo digital y conectividad en espacios públicos), que refuerzan la movilidad sostenible y la transformación digital del municipio.

Vinaròs

Por su parte, Vinaròs tiene previsto transformar el paseo de Juan Ribera y la avenida de Jaime I en un gran corredor verde, Construir un nuevo equipamiento sociocultural, regenerar la plaza Primero de Mayo y Actuaciones para favorecer la cohesión social y económica.