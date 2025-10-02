COPE
Juanfra Cruz: "Es clave que todos los jugadores se sientan importantes para aspirar a grandes objetivos"

La temporada en Segunda División dura 42 jornadas y es fundamental que toda la plantilla esté preparada para jugar en cualquier partido

