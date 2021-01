José Luis Sánchez: "El CV Guaguas ha demostrado su potencial en este arranque de curso"

José Luis Sánchez, secretario del CV Guaguas, formó parte de la plantilla del conjunto grancanario en el año del primer ascenso a Primera División. José Luis indicó "este equipo ha demostrado su potencial en este arranque de curso. Hablando con los dos entrenadores me dicen que el equipo sigue subiendo, que podemos llegar al partido de Teruel de la segunda vuelta con mucha fuerza, con muchos ánimos y muy buenas sensaciones para poder ganar ese partido. Ahora en el mes de enero tenemos cuatro partidos y debemos de no perder ninguno de ellos en casa. La clave es no perder y llegar al partido contra Teruel con opciones de adelantarles en la clasificación pensando, también en los Playoff».

José Luis Sánchez afirmó "afrontamos este año 2021 que comienza con las dos competiciones nacionales como objetivo: La Superliga Masculina o la Copa del Rey, que celebraremos aquí en casa del 5 al 7 de febrero. Ganar uno de los dos trofeos sería muy bueno para el club y ganar los dos sería un éxito impresionante. Estamos con mucha ilusión porque vemos que el equipo está respondiendo y están cumpliendo con responsabilidad con todas las normas que desde la directiva se les ha marcado en cuestiones de la COVID-19. Están trabajando muy bien desde el primer día".