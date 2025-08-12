José Antonio Caro: "Es un orgullo que un club como la UD Las Palmas se interese por mí"

José Antonio Caro fue presentado este mediodía como nuevo jugador de la UD Las Palmas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. El guardameta, procedente del Cádiz, llega con ilusión y ambición para afrontar esta nueva etapa.

En cuanto a su adaptación al vestuario, Caro aseguró que "los compañeros me han acogido muy bien. El primer día ha ido bien". Sobre lo que puede aportar, afirmó: "Llevo muchos años en la categoría y puedo aportar experiencia. Puedo aportar buena salida de balón, que es la idea que tiene el míster. Donde tengo que demostrarlo es en el verde".

Respecto a su pasado y al récord de imbatibilidad, fue claro: "Me gustaría que se valorase a José Antonio Caro a partir de ahora, como jugador de la UD Las Palmas. Han pasado dos años, fue muy bonito, pero creo que hay que empezar a valorarme a partir de hoy".

Caro se mostró alineado con las ideas del entrenador: "Me siento identificado con las características que propone el míster. Tengo que adaptarme al nuevo equipo. Vengo de un entrenador que es totalmente diferente en su filosofía de juego. Daré lo mejor de mí, espero que al final de temporada consolidar todos los objetivos".

En cuanto a la temporada, pidió prudencia: "Tenemos que andar con pies de plomo. Esta categoría es muy complicada. Aquí nadie regala nada. Lo principal en Segunda es conseguir los 50 puntos y a partir de ahí ya podemos hablar de otros objetivos".

Para finalizar, recalcó la importancia del trabajo colectivo en su posición: "Lo importante es formar una buena familia entre los porteros. Tenemos que ser un bloque sólido entre los cuatro porteros, para que sea positivo para el equipo".

EXPERIENCIA PARA LA PORTERÍA DE LA UD LAS PALMAS

José Antonio Caro es un gran conocedor de la categoría con más de 200 encuentros disputados, iniciando su trayectoria en la base del Sevilla FC, con el que llegó al Sevilla Atlético, pasando por el Real Valladolid, Albacete, Ponferradina, Burgos CF, equipo con el que batió el récord de imbatibilidad en el fútbol profesional, en 2022, y Cádiz CF.