Iván Gil sufre un esguince de tobillo

Iván Gil sufrió una lesión en su tobillo derecho, en el transcurso del encuentro disputado ayer frente al FC Andorra, en el Estadio Gran Canaria, teniendo que retirarse del terreno de juego. Las pruebas médicas a las que fue sometido confirmaron que el jugador sufre un esguince y el tiempo estimado de recuperación será según evolución.

El jugador del conjunto grancanario se pierde el partido ante el Córdoba y es duda para el siguiente encuentro ante el Málaga en el Estadio de Gran Canaria.

PLAN DE TRABAJO PARA ESTA SEMANA

Tras el partido ante el Andorra, la UD Las Palmas tuvo entrenamiento en la jornada de hoy en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana habrá descanso del equipo grancanario.

El miércoles, jueves, viernes y sábado, el entrenamiento del equipo amarillo será en la Ciudad Deportiva, a las 10.30 horas.

El domingo, a las 8.30 horas, el conjunto que dirige Luis García entrena en la Ciudad Deportiva y posteriormente la expedición de la UD Las Palmas viaja a Córdoba.

El encuentro de la segunda jornada de la temporada se disputa el lunes, a las 20.30 horas, en el Nuevo Arcángel.