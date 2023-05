Doble jornada de Vela Latina en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria

Doble jornada con mucho en juego. Los botes de Vela Latina Canaria vivirán este fin de semana una doble jornada apasionante. El sábado y el domingo los botes lucirán sus enormes velas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria con la disputa de dos regatas correspondientes a dos de sus competiciones tradicionales.

A las 17:00 horas del sábado, se celebrará la segunda eliminatoria del Fundación La Caja de Canarias. Tras la eliminación Chacalote A Blue Thing in The Cloud, Tara del Mar Puertos de Las Palmas y Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, el resto de la flota botera luchará por no ser uno de los tres eliminados de esta competición que tanto gusta a los aficionados de este deporte vernáculo.

En la noche del jueves, los componentes del grupo musical 'Los Gofiones' fueron las manos inocentes del sorteo del orden de salida que pudo verse en directo a través de las redes sociales y de 'Bolineando'. El orden será el siguiente: Minerva Idamar (1), Porteño Atlantec Sabor a Gloria (2), Disa Roque Nublo ULPGC (3), Hospital la Paloma Pueblo Guanche (4), Portuarios Puerto de la Luz (5), Poeta Tomás Morales Clipper (6), Villa de Agüimes Ybarra (7), Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas (8) y Spar Guerra del Río (9).

Sin apenas descanso, a las 12:00 horas del domingo los botes volverán a navegar para disputar la cuarta jornada del Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria.

La primera pega medirá a dos botes con trayectoria opuesta en este inicio de temporada. Uno de los líderes del Campeonato Aguas de Teror, el Portuarios Puerto de La Luz (9 puntos) se medirá al colista, Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (2puntos).

Otros de los botes que lideran la general, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, pegará con el vigente campeón de esta competición, el Minerva Idamar que viene de conquistar el Trofeo Federación el pasado fin de semana. Por su parte, el Spar Guerra del Río, también en lo más alto con 9 puntos, se mide al Chacalote a Blue Thing in The Cloud.

En el grupo perseguidor, donde se sitúan Porteño Atlantec Sabor a Gloria y Villa de Agüimes Ybarra con 7 puntos, pegarán en esta cuarta jornada con el Poeta Tomás Morales Clipper y Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, respectivamente.

Otro de las pegas de la jornada medirá al Disa Roque Nublo ULPGC, que no conoce la victoria en las tres jornadas disputadas, con el Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, que le supera en dos puntos en la clasificación.