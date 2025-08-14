Álex Suárez: "Hablar de ascenso ahora sería precipitado"

Arranca la temporada este domingo para la UD Las Palmas. El conjunto grancanario afronta una campaña en el que el objetivo será el retorno a la Primera División del fútbol español. Uno de los capitanes de la UD Las Palmas, Álex Suárez, analiza el inicio de la temporada y los objetivos para la campaña 2025-2026.

El central grancanario se mostró feliz "por el inicio de esta nueva temporada. Entreno cada día para estar a la disposición del mister, ya son muchas temporadas, e intento ayudar a los jóvenes para que vayan creciendo. Espero que sea un gran año". "Todo el mundo sabe lo que siento por la UD Las Palmas, tenemos un equipo muy joven al que hay que ir enseñándole el camino".

En cuanto al objetivo del equipo "si hablamos de ascenso a estas alturas estaremos pasándonos de ambiciosos. Tenemos que tener mucha humildad y los pies bien puestos para ir partido a partido a por los 50 puntos y a partir de ahí, seguir".

También tuvo palabras para la afición: "Le doy las gracias por confiar en nosotros, lo pasaron muy mal la temporada pasada y es una responsabilidad que se vean felices con nuestro trabajo".

"Para nosotros la pretemporada ha sido muy buena a pesar de los resultados, porque nos estamos reencontrando. Queremos ser protagonistas en los partidos, tener la pelota y variantes para que no seamos muy previsibles", finalizó.