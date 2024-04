Exposición de Loro Parque Fundación para sensibilizar sobre la riqueza de cetáceos en la Macaronesia

A partir del pasado jueves cuatro de abril en la Universidad de La Laguna comenzamos a disfrutar de la exposición itinerante de Loro Parque Fundación, coincidiendo con la presentación de los resultados del proyecto CanBIO. Esta exposición se presentó en Bruselas, pero va a tener mucho más contenido, ya que se han añadido varios hinchables con representaciones de cetáceos de tamaño natural. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, se lo explicaba a Mayer Trujillo en Herrera en COPE Canarias.



A Bruselas llevaron el Zifio de Cuvier que es la especie más afectada por el sonar antisubmarino, llevando la propuesta de la extensión de la moratoria del sonar y el realismo, tanto del tamaño, como del aspecto de la piel e incluso de los ojos, qué tenía la figura eran realmente impresionantes.



"La figura más impresionante de la exposición va a ser un cachalote de tamaño natural, de dieciocho metros, qué realmente muestra la magnitud que tienen estos animales", declaró Almunia, "ya que, normalmente están en el mar y no podemos verlos de forma completa y te da una idea realista del volumen y el tamaño que tienen. En la exposición hay otros más pequeños como delfines, una orca, una ballena piloto y realmente son muy atractivos, dan ganas de llevártelo a casa, pero la mayoría de ellos no cabrían".



La exposición estará itinerando por todo el archipiélago hasta mediados del mes de junio, comenzando en la Universidad de La Laguna, la próxima semana en el Puerto de la Cruz, y el día 20, Día de la Tierra, el cachalote estará nuevamente expuesto en la Universidad de La Laguna, la semana siguiente la exposición estará en Adeje; después itinerará por La Gomera, La Palma y Fuerteventura. La idea es que se mueva por todo el archipiélago.



Javier Almunia incidió en que uno de los elementos más nocivos para las poblaciones de cetáceos que hay en el archipiélago es el uso de este sonar activo de media frecuencia, qué emite un pulso de sonido en una frecuencia que, especialmente, asusta Zifio de Cuvier, el hinchable que presentaron en el parlamento europeo; realmente este elemento se sabe qué es mortal para los animales, porque aparecen muertos después de las maniobras en las que se utiliza este tipo de sonar, tampoco tienen muy claro el efecto que puede producir en otros animales, quizás no letales, pero sí efectos como ahuyentarlos, apartarlos de una zona, o interferir mientras se están alimentando.



La iniciativa del Loro Parque Fundación de crear santuarios para estas especies, conseguiría que en las zonas protegidas no se utilizaran este tipo de sonar. El objetivo de esta exposición itinerante es conseguir también apoyo popular, diferentes colectivos, como universidades, cabildos, ayuntamientos, apoyen una zona marina protegida de este tipo.



El director de Loro Parque Fundación, lamenta que, desafortunadamente, no se puede proteger todo, ya que hay que compatibilizar el uso humano con la conservación de la biodiversidad, la sociedad demanda y pide transporte, defensa en algunos casos y todo eso hay que compatibilizarlo. Lo ideal es identificar aquellas zonas que son imprescindibles para la conservación de la especie y protegerlas.



El elemento fundamental es dar la impresión real del tamaño y volumen que tiene cada uno de estos animales, por qué quienes están acostumbrados a hacer educación ambiental y a hablar sobre los cetáceos, les es imposible transmitir con palabras la impresión que da el colocarte al lado de uno de estos hinchables y ver el tamaño real que tienen, esto solo se consigue de esta manera o estando junto a uno de estos animales reales, y eso es algo que desafortunadamente no todos pueden llegar a hacer.



La creación de estos hinchables es un trabajo muy interesante porque se realiza un patronaje por ordenador, desarrollar en 3D el animal, hacer el patronaje de la tela, para que tenga exactamente las proporciones del animal y luego la impresión para que tenga las texturas de la piel, los colores, todas las características del animal, luego el montaje y el convertirlo en un hinchable que funcione con un motor que continuamente va manteniendo la presión, para mantenerlo en el volumen adecuado y sea lo más realista posible.



Para estos 2 primeros meses ya tienen una programación cerrada hasta mediados de junio, a partir de esta fecha están abiertos a solicitudes, cualquiera que esté interesado loro parque fundación estará encantado de enviarle la exposición, y hacer las actividades educativas que van a asociadas a ella.