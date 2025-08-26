COPE
Tres tiburones guitarra amplían la familia del acuario de Loro Parque

Estos elasmobranquios se encuentran en peligro crítico de extinción a causa de la sobrepesca y el cambio climático

Entrevista a Yeray Martín, conservador del acuario de Loro Parque 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura

