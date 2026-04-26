real oviedo 1-2 elche cf
El Oviedo falla ante el Elche y tiene muy complicado seguir en Primera
El conjunto carbayón no puede remontar los dos goles del Elche en la primera parte y cosecha una dolorosa derrota ante su afición que prácticamente lo manda a Segunda División
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura
El Real Oviedo ha sufrido una dolorosa derrota este domingo en el Carlos Tartiere al caer por 1-2 frente al Elche CF. El equipo azul no pudo reponerse de una mala primera parte y, a pesar de intentarlo en la segunda, no logró la remontada.
Los visitantes encarrilaron el partido antes del descanso con los goles de Pedro Bigas y Gonzalo Villar, que pusieron un 0-2 en el marcador. Para el Elche, esta victoria supone su primer triunfo como visitante en la presente temporada.
En la segunda mitad, el Oviedo buscó la reacción y consiguió recortar distancias gracias a un gol de Ilyas Chaira. Sin embargo, el esfuerzo del equipo no fue suficiente para conseguir al menos el empate, y los tres puntos volaron del Tartiere.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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