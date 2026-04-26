Almada señala la fatiga del Real Oviedo y justifica las rotaciones: "Eran inevitables"

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, ha comparecido tras la dolorosa derrota frente al Elche (1-2) que deja al equipo virtualmente descendido. El técnico ha sido claro al analizar el encuentro: "Regalamos 45 minutos". Almada considera que los dos goles encajados al inicio "golpearon muchísimo" anímicamente a una plantilla que jugó "muy mal el primer tiempo".

Las rotaciones y la carga de partidos

Uno de los puntos clave de la comparecencia ha sido la justificación de las rotaciones. Almada ha defendido que "eran inevitables" y ha recordado la mala experiencia en un partido anterior contra el Rayo por no haberlas hecho. "No lo intentamos hacer con el Rayo, nos costó carísimo", ha sentenciado, admitiendo que el equipo evidenció estar "cansado y lento".

No hicimos rotaciones contra el Rayo y nos costó carísimo" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

El entrenador ha profundizado en los problemas físicos que arrastra el equipo, especialmente cuando afronta partidos cada tres o cuatro días. "También hay una realidad que nos cuesta jugar cada 3 o 4 días", ha reconocido Almada, explicando que las mejores actuaciones no han llegado en semanas con partidos continuos.

Un futuro incierto pero con lucha

A pesar de que la salvación parece una utopía, con el equipo necesitando ganar los cinco partidos restantes, Almada no arroja la toalla. "Nosotros vamos a seguir peleando", ha afirmado con rotundidad, asegurando que sus jugadores "van a luchar hasta lo que no tengan". El técnico se aferra a la imagen mostrada en la segunda mitad para creer en el milagro.

Si jugamos como el primero, no vamos a tener muchas posibilidades" Guillermo Almada Entrenador del Real Oviedo

El técnico también ha explicado la gestión de minutos de Santi Cazorla. Almada ha detallado que prefieren usarlo en los últimos 30 minutos para aprovechar el desgaste del rival, ya que si fuera titular "se nos iba a agotar a los 60 minutos".

Finalmente, sobre el incidente de David Carmo con la grada, Almada ha sido tajante. Ha calificado la reacción del jugador como algo que "no puede pasar", destacando el "apoyo incondicional" de la afición y ha confirmado que es una situación que hablará internamente con el futbolista.