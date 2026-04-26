Preocupación por la situación deportiva del Granada CF después de enfrentarse a la U. D. Almería

Que el Granada pierda frente al Almería puede ser un resultado normal. La diferencia entre ambas plantillas la pone de manifiesto la clasificación. Distinto es analizar cómo se ha producido. El equipo de Pacheta consiguió adelantarse en el marcador, pero ha servido de poco y se han producido demasiados errores en defensa. El técnico no alineó a Izán. Tampoco a Álex Sola. En este último caso, un posible compromiso para la próxima temporada con el equipo visitante ha podido ser la causa, aunque esto entre en el terreno de la especulación. Diallo actuó como extremo.

el granada se adelante en el marcador

Comenzó el partido con un buen tono del Granada y Alemañ (m. 11) remataba desde fuera del área un balón que le llegó peinado, permitiendo a su equipo adelantarse en el marcador. Sin embargo, poco después igualaba el Almería, aprovechando un repliegue sin éxito de los locales. Lo hacía por mediación del pichichi de la categoría, Arribas (m. 14), que además aprovechaba después (m. 19) un probable error de Óscar para adelantar a su equipo en el marcador. Los granadinistas eran superados y además recibían una pena máxima tras una acción discutible de Sergio Ruiz, que acertaba a materializar Arribas, que culminaba así una brillante actuación.

mejoría insuficiente

Introdujo algunos cambios Pacheta, con la presencia de Izan y Pablo Sáez, en el segundo período, pero no fueron suficientes para mejorar de forma evidente. Otro probable error de Óscar dio toda la ventaja a Miguel (m. 68) para sentenciar el partido. Pablo Sáez (m. 97), que había gozado ya de alguna ocasión, maquilló el marcador en el descuento, recogiendo un balón en la frontal, adentrándose en el área y batiendo a Andrés Fernández.

próximo partido

El próximo viernes, 1 de mayo, el Granada visitará al Zaragoza, un rival directo por la permanencia. La dinámica del equipo rojiblanco es preocupante y se espera con ansia que se certifique pronto la permanencia en la categoría. Luca Zidane tuvo que abandonar el partido al recibir un golpe, pero en principio no debe impedir su concurso en este próximo encuentro.

ficha técnica

Granada: Luca Zidane (Astralaga, m. 90); Lemos (Casadesús, m. 69), Óscar, Loïc Williams, Hormigo (Pablo Sáez, m. 46), Diallo (Rodelas, m. 83); Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz (Izán, m. 46), Alemañ, José Arnaiz; y Gonzalo Petit (Baba, m. 69).

Almería: Andrés Fernández; Luna (Chumi, m. 72), Bonini, Ely, Álex Muñoz (Centelles, m. 90); Lopy (André Horta, m. 80), Dzodic; Baptistao (Arnau, m. 66), Arribas, Embarba (Morci, m. 80); y Miguel (Thalys, m. 80).

Goles: 1-0, (m. 11) Alemañ. 1-1, (m. 14) Arribas. 1-2, (m. 18) Arribas. 1-3, (m. 38) Arribas, de penalti. 1-4, (m. 68) Miguel. 2-4, (m. 97) Pablo Sáez.

Árbitro: Saúl Ais (Comité de Valencia). Mostró tarjeta amarilla a Sergio Ruiz (m. 37) y Baba (m. 84) del Granada y Dzodic (m. 62) del Almería.

Incidencias: Partido de la Jornada 37 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 15.239 espectadores de los que en torno amil eran seguidores del Almería.

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