turismo
Royal Hideaway Corales Villas, un destino único para estas fiestas
Noemí Martín, jefa de ventas del hotel, explicó en La Tarde de Cope con Pilar García Muñíz, por qué el hotel del sur de Tenerife es la elección ideal para desconectar en estos días de vacaciones
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura6:02 min escucha
"Es importante disfrutar de la comida o cena de empresa, pero no debemos olvidar dónde y con quién estamos"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h