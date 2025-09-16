COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

sociedad

Loro Parque Fundación alcanza otro éxito para la conservación de la cotorra margariteña de Venezuela

En colaboración con la organización Provita, ya son 2025 pichones los que han logrado emprender vuelo de los nidos artificiales en la península de Macanao

loro
00:00
Descargar

Entrevista a Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 16 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking