herrera en canarias
La Exposición Itinerante de Cetáceos de la Macaronesia de Loro Parque Fundación regresa para este curso escolar
Este proyecto de sensibilización registró la participación de más de 13.000 personas y 75 centros escolares en su edición anterior
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Las pulseras fallan porque a estos les falla todo y han fallado el Ministerio de Justicia, el de Interior, que además miente, y por supuesto, el de Igualdad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h