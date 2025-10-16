COPE
El estudio de las mantelinas, especie en peligro crítico en Europa, progresa gracias a CanBio

Científicos de Loro Parque y la ULPGC, del grupo BIOCON, han llevado a cabo marcajes de ejemplares en la playa de Los Cristianos con el fin de obtener un mejor conocimiento de estas rayas

Entrevista a Pedro Callejas, acuarista de Loro Parque y David Jiménez, investigador principal del proyecto 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura7:54 min escucha

