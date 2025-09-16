COPE
Entrevista a Miguel Villarroya, presidente de la Junta de Compensación de El Mojón

Este lunes se presentaba en el ayuntamiento de Arona la recepción del Plan Parcial de El Mojón, que constituye uno de los mayores proyectos urbanísticos de Canarias que llevaba paralizado más de tres décadas

Imagen de la  rueda de prensa de la recepción parcial del Plan Parcial El Mojón en el ayuntamiento de Arona 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura

