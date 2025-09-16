herrera en canarias
Entrevista a Miguel Villarroya, presidente de la Junta de Compensación de El Mojón
Este lunes se presentaba en el ayuntamiento de Arona la recepción del Plan Parcial de El Mojón, que constituye uno de los mayores proyectos urbanísticos de Canarias que llevaba paralizado más de tres décadas
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura
“Ahora empieza la Euroliga de basket, hay dos equipos israelíes ¿Qué va a hacer el gobierno?¿Ordenar a los equipos españoles que se retiren?”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h