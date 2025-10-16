gastronomía con isabel pérez
Los "Culinary Hotel Awards" coronan a Fernando Turnes como mejor director
El director general de Royal Hideaway Corales también recogió el premio a mejor hotel gastronómico. La compañía hotelera recibió 7 galardones en la gala celebrada el pasado lunes
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura9:09 min escucha
