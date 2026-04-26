El V Circuito de Golf COPE Asturias brilla en Las Caldas con un nivel espectacular

Más de 150 jugadores han pasado este fin de semana por el campo de Las Caldas en una de las citas ya consolidadas del calendario: el V Circuito de Golf COPE Asturias. Un fin de semana de competición que confirma el tirón de este circuito, tanto por participación como por nivel.

COPE Asturias Daniel Otero, director de COPE Asturias y COPE Galicia, junto a uno de los ganadores

El buen tiempo y las excelentes condiciones del campo han sido la tónica dominante. Uno de los grandes protagonistas ha sido Biel Gómez Falcón, ganador en segunda categoría, quien ha descrito la jornada como "estupenda". "Le pegamos bien a la bola y, bueno, salieron un buen resultado, en mi caso. Pues bien, hice 48 puntos, y fue un día estupendo", ha señalado.

Gómez Falcón también ha elogiado la organización y el ambiente del torneo, que ha contado con un refrigerio a mitad de la jornada. "Yo jugué muy bien, la verdad, muy, muy sólido, y cogí 17 grines", ha afirmado, destacando su rendimiento. Su satisfacción es tal que lo considera uno de "los mejores torneos que que tenemos aquí hoy día".

COPE Asturias Jugadores del circuito de golf de COPE Asturias en pleno recorrido del campo

No se me ocurre ningún torneo mejor que este" Carlos García-Mancebo González Ganador en categoría scratch

Palmarés del V Circuito de Golf COPE Asturias

En la categoría scratch, el triunfo ha sido para Carlos García-Mancebo González, que ha firmado 38 puntos, seguido de Álvaro Postigo Gutiérrez con 34.

COPE Asturias Entrega de premios del V Circuito de Golf COPE Asturias en Las Caldas

En primera categoría, hasta hándicap exacto 16, se ha impuesto Jonás García Cuervo con una gran tarjeta de 43 puntos. El segundo puesto ha sido para Ricardo Martínez García con 39.

En segunda categoría, con hándicap superior a 16, el mejor ha sido el ya mencionado Biel Gómez Falcón con 48 puntos. En segunda posición ha quedado José Luis Durán Palomo con 46.

COPE Asturias Jugadores del circuito de golf de COPE Asturias durante el recorrido en el campo de La Barganiza

La categoría damas ha tenido una final muy ajustada, con victoria para Carmen Suárez Mayo con 37 puntos, seguida de cerca por Adela García Sánchez, segunda con 36.

Premios especiales

Además de los ganadores por categorías, el torneo ha entregado premios especiales. El mejor approach en el hoyo 2 ha sido para Beatriz Antuña León en damas y para Fernando Noriega Cabal en caballeros. Por su parte, los drives más largos en el hoyo 4 se los han llevado Norena Lueje García y Mario Busto Manjón.