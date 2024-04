Todo lo que tu tarjeta dice de ti cuando pagas

Cuando utilizas una tarjeta de crédito o de débito para realizar tus pagos, todas las operaciones quedan registradas. Cuánto gastas, dónde has comprado, qué has comprado, a qué hora sueles realizar tus compras y cuáles son tus gustos y preferencias. Lo sabe el Banco que gestiona tu tarjeta, lo sabe Hacienda y, también, los establecimientos en los que las utilizas.

Las grandes cadenas hace tiempo que vienen lanzando sus propias tarjetas, con programas de fidelización que permiten obtener ventajas a sus clientes al tiempo que ellas amplían su conocimiento sobre ellos y sus gustos. Ahora, también los pequeños establecimientos aspiran a acceder a esos datos para mejorar su gestión y adaptarse a las preferencias de sus clientes y usuarios.

"Un sector que crece, lo primero que necesita para crecer es financiación y, también, datos", explica José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal hostelera asturiana OTEA y coordinador de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Para conseguirlos, la intención es aprovechar las Terminales de Punto de Venta (TPV), los populares "datáfonos" utilizados para realizar los pagos con tarjeta en los establecimientos con los que "podemos hacer muchísimas más cosas con ellos", asegura.

"Podemos hacer satisfacción del cliente", explica Almeida, señalando que "el cliente puede decir si está satisfecho, podemos tener los datos de a qué hora se produce, qué importes. Todos los datos que antes teníamos que pedir al Banco, ahora los tenemos nosotros con máquinas enlazadas con nuestra contabilidad".

Y la información no se acaba ahí. Almeida aspira que desde "el Observatorio Turístico en el que estamos trabajando con el Gobierno del Principado de Asturias se puede llegar incluso ampliar. Podríamos saber esa tarjeta de qué país viene, de dónde viene, si consumió aquí y después fue a consumir a Luarca o paró a echar gasolina no sé dónde y compró en no sé qué tienda".





De momento, lo que ya permiten los nuevos datáfonos, gracias a su enlace con la contabilidad de los establecimientos es "una correcta contabilización de la corriente de ingresos que tienen a través de nuestros TPV", explica Alfredo Fernández Santos, director comercial de la territorial noroeste del Banco Sabadell Herrero.

"Se va a convertir en una auténtica máquina para ver las estadísticas a nuestros hosteleros", asegura, destacando que, gracias a una aplicación informática, ya les permite "determinar en qué momento se producen y cómo se concentran las facturaciones en función de de los de los horarios. Saber, por ejemplo, "en qué momento se produce la mayor afluencia de público, de tal manera que, entre otras cosas, se puedan administrar en cuanto a las plantillas y saber cuándo se tienen que reforzar".