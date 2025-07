El riesgo añadido que corre Asturias con la financiación 'singular' de Cataluña: peligran los ingresos de 300.000 personas

El pacto fiscal del Estado con Cataluña ha hecho saltar las alarmas en Asturias. Seis de cada diez euros del Presupuesto del Principado dependen del actual sistema de financiación autonómica. Alterar las reglas actuales con un modelo tributario 'singular' para la Generalitat pondría en peligro la caja común donde se mete todo lo recaudado vía impuestos para redistribuir el dinero entre todas las comunidades de régimen común y garantizar un acceso a servicios públicos similares en todo el territorio. “Para Asturias sería muy negativo”, ha advertido en COPE el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, que ha formado parte de las comisiones de expertos en esta materia con diferentes gobiernos e hizo aportaciones en 1995 al Libro Blanco sobre la reforma de la financiación de las comunidades autónomas.

PELIGRAN LAs PENSIONES

Monasterio no tiene ninguna duda de que cortar la redistribución de fondos entre comunidades tendrá impacto directo en la prestación de servicios como la sanidad y la educación o provocará un aumento de la deuda pública. Pero alerta, además, del riesgo que corren las pensiones si otras comunidades como Madrid se cansan de tirar del carro y solicitan el mismo sistema que Cataluña. “¿Quién va a pagar entonces las transferencias que financian los complementos de las pensiones?”, se ha preguntado el catedrático de la Universidad de Oviedo. No es un tema menor teniendo en cuenta que en Asturias hay 300.000 pensionistas.

“NO TIENE JUSTIFICACION”

A este profesor le parece “bastante extraño que el Gobierno central renuncie a recaudar impuestos en un territorio”. La única explicación que encuentra es que “este pacto obedece a una necesidad política, porque desde el punto de vista económico no tiene ninguna justificación”. Por más que Monasterio lee periódicos o escucha noticias, “todavía no he encontrado ninguna opinión argumentada que diga que sea positivo".