El pueblo de Asturias que está completamente revolucionado por el cónclave de Roma: “Hay muchos nervios”

Oviedo

No se habla de otra cosa. El cónclave para elegir al nuevo Papa tiene revolucionados a los cerca de 6.000 vecinos de la localidad asturiana de Luanco. Es el pueblo natal del cardenal Ángel Fernández Artime, donde recala cada vez que tiene ocasión y donde él mismo reconoce que se siente como en casa. Allí es un vecino más que sale a la calle, que habla con todo el mundo y hasta les dejó dicho cómo tenían que llamarle cuando fue nombrado cardenal. “Llamadme Ángel, Angelín, como siempre, pero no me llaméis Monseñor”. La sencillez y la humildad que derrocha quien fuera pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y también Rector Mayor de los Salesianos es lo que más valoran sus vecinos de Luanco que se sienten orgullosos de que “un paisano de aquí” pueda ser elegido Papa. “Nos encantaría, sería una gran alegría, estamos nerviosos y emocionados”, ha comentado María en COPE. Su vecina Marta, sin embargo, teme que si eso ocurriera ya no iría tanto a Luanco y “nos encanta verlo por aquí”. El cardenal Artime, sin embargo, se descartó como 'papable' desde el primer momento.

LAS CAMPANAS, LISTAS PARA REPICAR

Los luanquinos hablan maravillas del cardenal Ángel Fernández Artime y de su familia. “Es muy buena gente”, remarca Carmen a las puertas de la Iglesia de Santa María, situada junto a la playa de Santa Marina y la calle de la Riba. Las campanas del templo están listas para repicar si la fumata es blanca y el elegido es “Angelín”, como lo llaman sus paisanos. El párroco, José Antonio Alonso, estaba preocupado porque las campanas se habían estropeado justo antes de que empezara el cónclave y necesitaban tenerlas a punto “por lo que pueda pasar”.

El sacerdote ha recordado en COPE que el 30 de septiembre de 2023 ”fundimos las campanas” porque estuvieron repicando dos horas seguidas cuando Ángel Fernández Artime fue nombrado cardenal por el Papa Francisco. Si sale elegido Papa, nadie se atreve a aventurar la que se puede liar en el pueblo. “Aquí enseguida se organiza algo”, dice con humor José Antonio Alonso.

“ES MUY DIFÍCIL”

Los lunaquines saben que no es fácil que un cardenal que participa por primera vez en un cónclave sea el elegido. Y más, con 65 años. “Es muy difícil, es muy joven, pero si no es esta vez será para la próxima”, afirma Marta. Lo mismo opina Carmen que desea lo mejor a 'Angelín'. “De decepción nada, pero deseamos de corazón que sea Papa”.

Ángel Fernández Artime estaba precisamente en Luanco cuando falleció el Papa Francisco. Antes de partir para Roma pidió a sus vecinos “que rezasen y que estuviéramos tranquilos”. La realidad es que están atacados de los nervios y el alboroto ahora en el pueblo es de dimensiones colosales.