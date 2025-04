El cardenal Fernández Artime: "El papa que venga será un hombre que intentará que el diálogo con el mundo siga"

Ángel Fernández Artime, cardenal y pro-prefecto del Dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, ha analizado este martes con Expósito las cualidades que piensa que tendrá el próximo Papa. “Me preguntan por progresista o conservador, y yo respondo que el Papa del futuro no será ni una cosa ni la otra”, apunta en los micrófonos de La Linterna.

Por un lado, explica que el próximo santo padre “tendrá que seguir anclado en el Jesucristo, el Evangelio y la tradición apostólica, porque eso sostiene a la Iglesia desde hace 2000 años”. Pero también recuerda que el Papa que venga “será un hombre que intentará que el diálogo con el mundo siga, porque el de dentro de 10 no será el de ahora”. En cualquier caso, Fernández Artime descarta “que exista el peligro del péndulo” respecto al que sucesor de Francisco sea opuesto.

“Yo trato todo los días con muchos cardenales y el cine tiene que transmitir con aventura”, comenta en relación a la popular película de hace unos meses. “Claro que la mirada de los 140 y algo cardenales que estemos no es la misma, por las sensibilidades, por la experiencia o la historia”.

Reacción a la muerte de Francisco

Reconoce el cardenal que se quedó muy impresionado tras la muerte de Francisco “y con una sensación de dolor por lo inesperado, se le veía muy frágil pero hasta los médicos decían que podía ir mejorando”. Insiste Fernández Artime que para muchos de los que han tratado personalmente al santo padre, “yo estuve con él tres veces la semana antes de ir al hospital”, ha sido una conmoción, además de la sensación de que “vivió con la convicción que tenía y el señor lo llamó del modo más impresionante”.

Expósito, desde la Plaza de San Pedro, en Roma

Y es que el cardenal español coincidió con Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires cuando este era el cardenal arzobispo de la capital argentina: “yo he vivido allí cinco años como provincial de los salesianos y allí contactamos”, comenta a Expósito, que recientemente dirigió un programa especial en los barrios donde ayudó Francisco. “Yo me quedo con que viajaba en la línea 1 de metro cuando todavía era de madera, me quedo con que visitaba las Villa Miserias, y me quedo con que, las veces que fui al palacio episcopal, el que me abría la puerta era el cardenal arzobispo. Era un hombre que sencillamente era pastor y un hombre de profunda fe y convicción”, apunta Fernández Artime.

De hecho, recuerda en La Linterna una simpática anécdota con Bergoglio: “Cuando vine desde Argentina para España para quedarme y cayó sobre mí la elección de mis hermanos salesianos y, cuando tuvimos la recepción del Papa del capítulo general, estaba caminando y me dicen “ché, gallego, ¿pero qué te han hecho?”