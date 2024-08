El presidente del PP en Asturias: "El pacto entre PSOE y ERC es un ataque directo al Principado"

"El acuerdo que han alcanzado el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para investir a Illa es un ataque directo a Asturias". Así de contundente se ha mostrado, este lunes, el presidente del PP en el Principado, Álvaro Queipo, en una entrevista concedida a COPE con motivo de la visita institucional que el Grupo Parlamentario Popular ha realizado en la Feria de Muestras, en Gijón.

Queipo ha asegurado que "este verano ha sido uno de los más tristes que he vivido en política" y ha echado en falta una defensa de Asturias por parte del Gobierno regional: "Adrián Barbón ha estado lejos de estar a la altura; mientras otros presidentes autonómicos opinaban sobre el acuerdo, él prefirió guardar silencio porque estaba más preocupado por su posicionamiento dentro del PSOE que por defender a los asturianos", ha zanjado el líder del PP.

Declaración institucional

Y no es una cuestión menor. Advierte Queipo de que "todas las comunidades comparten la solidaridad; y hay comunidades que se benefician de la actividad económica que generan otras, pero no quiere decir que los impuestos sean suyos. Asturias es dependiente de la solidaridad de otras comunidades y no se puede permitir perder esa capacidad de financiación".

El presidente del PP de Asturias ha recordado que, "en 2023, mil personas fallecieron esperando para cobrar la ayuda de la dependencia y somos la tercera comunidad con más lista de espera para una intervención no urgente; ¿necesitamos o no necesitamos de esa solidaridad?", pregunta.

Por eso, defiende que "Salvador Illa tomó posesión como presidente de la Generalitat con el dinero de los impuestos de los asturianos" y "Barbón se equivocó porque la decencia y la dignidad de Asturias exigía que no estuviese allí celebrando esa investidura".

Ante esta situación -"si el Gobierno de Asturias no defiende a los asturianos, el parlamento regional tiene el deber de hacerlo y decir algo ante el mayor atraco de los últimos años"-, el PP ha presentado una propuesta de declaración institucional que la junta de portavoces debate este martes: "Esperemos que el parlamento sea capaz de tomar una determinación; pero me temo que algún partido va a utilizar el documento, con la presentación de otra declaración, para blanquear a Sánchez".

Sin embargo, Queipo advierte de que "esto no va de partidos, de rascar un voto o de salvar al jefe, esto va de defender a Asturias; y el que no esté en eso, no está en lo que tiene que estar".

Feijoó anuncia en COPE que convocará a los presidentes autonómicos

El presidente del PP asturiano, por otra parte, ha reconocido que "dudo mucho" que Adrián Barbón acepte acudir a la convocatoria a los presidentes autonómicos que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado, este lunes, en COPE. "Dudo que vaya porque no tiene coherencia, no tiene nada que ver lo que dice con lo que hace".

??@NunezFeijoo convoca en septiembre a los presidentes autonómicos por "una urgencia nacional"



??El líder de los populares analiza la situación en Cataluña y su influencia a nivel nacional en los micrófonos de 'Herrera en COPE'



?https://t.co/30vdQ9Te0Npic.twitter.com/FQMFkrmTVs — COPE (@COPE) August 12, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Queipo cree que Feijóo "está actuando como el presidente que deberíamos tener; respondiendo, de verdad, a los intereses de España". Ha asegurado que "está haciendo lo que tendría que estar haciendo Sánchez, y no lo hace, por una razón: es rehén directo de los independentistas", ha zanjado.