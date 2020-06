Parque Astur celebra su aniversario menos feliz

Sin fiestas, sin publicidad... y sin buena parte de las tiendas con las que abrió, hace ahora 19 años: así celebra su aniversario el Centro Comercial Parque Astur.

La pandemia de coronavirus no ha hecho más que agravar los problemas que Parque Astur venía atravesando desde hace tiempo, incapaz de competir con otras superficies similares. El centro abrió sus puertas el 1 de junio de 2001 en medio de una gran expectación. Era el primer gran complejo comercial de sus características que se inauguraba en Asturias: un “parque” con un diseño y decoración singular, que pretendía unir comercio y ocio. La experiencia había triunfado ya en otros puntos de España y el objetivo aquí era ambicioso: Según sus promotores, Parque Astur sería el centro de referencia, no sólo para la comarca avilesina, sino para todo el occidente de Asturias e incluso el centro de la región. No en vano sus tres entradas reproducen las fachadas de los ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo.

Lamentablemente, la alegría no duró mucho. La apertura de centros similares en otros puntos de la región y otra gran superficie en Avilés, supuso una dura competencia que los gestores del centro no pudieron, o supieron, enfrentar de forma adecuada.

19 años después, sólo el hipermercado que acoge en sus instalaciones mantiene el tirón de la apertura, mientras el resto de los locales han ido cambiando de manos o, directamente, cerrando. Algo que no pasa inadvertido para los clientes:

“Deje de ir a Parque Astur porque, cada vez que volvía, la tienda a la que había ido el día anterior, o la semana anterior, o el mes anterior...ya no estaba”, nos confiesa Nela.

Ana Isabel también destaca el alto número de tiendas cerradas: “Yo creo que es por los altos alquileres, no cubren gastos”.

El cierre de negocios es especialmente evidente en la zona de ocio y restauración, como nos destaca Blanca. “Apenas hay nada de variedad”, asegura, tan sólo una pocas cadenas de comida rápida, “algo para los críos, más bien”

Con el paso de Asturias a la Fase Dos, los centros comerciales pueden empezar ya a recuperar la actividad. Sin embargo, este fin de semana, y pese al avance en el desconfinamiento, muchos de los establecimientos de Parque Astur permanecían aún cerrados. Resulta difícil saber cuantos volverán finalmente a abrir.