Una vecina de Asturias deja su trabajo en la oficina para ser ganadera: “No lo cambiaría por nada”

La ganadería es una actividad que tiene mucho peso en Asturias. Pese a que sean tiempos de incertidumbre, muchos siguen lanzándose a estas actividades. También mujeres, que este martes reivindican desde Avilés mayor peso en el mundo rural en las celebraciones del Día Internacional de la Mujer Rural que organiza 'Fademur'. Porque cada vez son más. En Asturias tenemos múltiples ejemplos. Uno de ellos es Tatiana Álvarez Capita. En Premoño, concejo de Las Regueras, dirige Ca Mamina, con 40 cabezas de gochu asturcelta y 60 de oveya xalda, ambas razas autóctonas. Comenzó con la explotación hace dos años y no puede estar más satisfecha: “No lo cambiaría por nada”, dice en una entrevista en COPE Asturias.

Todo comenzó hace dos años. Tatiana dejó el trabajo que tenía en una oficina y se lanzó a la ganadería: "Soy de pueblo de toda la vida y necesitaba darle un empujón a la vida familiar. Tengo dos niños y con mi marido siempre luchamos por el tema rural. Y queremos luchar por la vida de pueblo y en este caso por estas dos razas autóctonas. Empezamos a pelear y me metí de lleno. Así fue, yo trabajaba en una oficina, empecé a probar y vi que esto tenía salida y me gustaba”. Dice que no cambia su vida en el pueblo por la de la ciudad: “No. Nada. No lo cambiaría por nada. Hace cuatro años pasamos una pandemia. Yo no me enteré de que la pasé. Gracias a Dios no me enteré. Tenía otro tipo de vida de la que pudo tener la gente que la pasó en la ciudad. Es una vida totalmente distinta y no la cambio por nada”.

¿cómo es el día a día?

Y es que cuando se trata de llevar el día a día de una ganadería con cien cabezas de ganado, la organización es fundamental para desarrollar el día a día: "Los animales comen todos los días. Nosotros criamos en extensivo. Los gochos están en el monte, se crían a base de frutos de temporada. Ahora castaña, bellota, a veces algo de apoyo de cereal... Todos los días vamos a ver los animales. Llevamos agua y comprobamos que todo está correcto. Todos los días hay que comprobar que los animales estén bien. Este año apareció el lobo y nos llevó unas cuantas ovejas. Son dificultades externas, que se pueden dar. Te llevas un disgusto, pero hay que pelear con ello. No te queda otra. Como en cualquier otro trabajo, hay que pelear con lo que venga".

reivindicación del papel de la mujer en el campo

Este martes, Tatiana es una de las mujeres galardonadas en el marco de la celebración en Avilés del Día Internacional de las Mujeres Rurales. En torno a un millar de mujeres que trabajan en el campo en toda España han llegado a Avilés para seguir reivindicando. Porque todavía haya alguna barrera que superar, reconoce Tatiana: "El hecho de ser mujer siempre pone alguna dificultad y parece que tenemos que pelear un poco más por acercarnos y estar a la altura de los hombres. También es verdad que quizás intentan ponernos las cosas un pelín más fáciles. Dificultades siempre hay, pero hay que pelear. Parece que siempre te van a poner trabas porque por el hecho de ser mujer no vas a poder. Parece que una mujer no puede ser ganadera, o no puede conducir un tractor, o cargar un gochu a un remolque. O que no puede enfrentarse al hecho de llegar al prao y ver las ovejas comidas por el lobo y todos los trámites que tienes que hacer. Son cosas que estamos acostumbrados a que se encargue el hombre, y por qué no una mujer puede hacerlo todo igual”.