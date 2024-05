La odontofobia, el problema que tienes al ir al dentista y que sufren otros 7 millones de españoles

COPE Asturias sigue acercando a los oyentes las claves para mantener una buena salud. En el espacio semanal 'Salud al Día', hemos charlado con el odontólogo Luis Castellanos Jal, que tiene su clínica en la avenida de Fernández Balsera, 5, en Avilés. Ha hablado de la odontofobia: sus causas, consecuencias y soluciones.

La odontofobia es el miedo a ir al dentista. Un temor que suele causar, a los que lo padecen, un rechazo a acudir a la clínica dental y, en los casos más acusados, incluso ansiedad con solo hablar del tema. No es una patología menor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la padece el 15% de la población. Unas 150.000 personas en Asturias; y 7 millones en España.

Causas de la odontofobia

"Nosotros lo hemos visto en la clínica; gente que pospone las citas ya fijadas o que esperan a venir cuando les duele demasiado la boca, cuando no aguantan más y no les queda otra opción", ha contado el doctor Castellanos Jal, que añade que hay diferentes causas que pueden causar la odontofobia.

"Suele estar originada en experiencias negativas previas; recuerdos negativos que han ido ocasionando otras visitas al dentista, sobre todo, en población de más edad", explica Castellanos Jal. Añade influencias del entorno: "Hay veces que un padre le dije a su hijo, cuando se porta mal, que le va a llevar al dentista o que le van a quitar una muela", dice en tono jocoso el odontólogo. También causa miedo ir al dentista "los instrumentos, el ruido y la sensación de que no se maneja la situación".

Soluciones

Sin embargo, hay medios para intentar disipar las consecuencias de padecer odontofobia. El doctor ha contado, en COPE, que "en nuestra clínica, tenemos un equipo especialmente preparado para ello, desde las recepcionistas hasta el último odontólogo; dando confianza al paciente, empatizando con el problema que tiene y dándole un trato un poco especial".

¿En qué se basa ese trato especial? "Es importante trabajar con tiempo, sin prisa; y no los citamos a última hora, por ejemplo, para que no estén todo el día dándole vueltas a que tienen que ir al dentista", explica Castellanos Jal, que añade que "hay gente que hasta no duerme y procuramos que vengan a primera hora".

La ayuda de la tecnología

Además, los colores, los sonidos o los olores ayudan al paciente a sentirse más relajado: "A través del circuito de ventilación, dispersamos aroma a lavanda para que dé una sensación agradable; y hemos huido de colores estridentes, utilizando la madera como elemento que ayuda a que el paciente de evada de esa imagen tradicional de clínica dental".

Además, la tecnología es una gran aliada y disponen de "unas gafas para que el paciente pueda ver una película o su serie favorita mientras está en el sillón haciéndose un empaste, un implante o una limpieza", explica.

Las consecuencias de la odontofobia

El principal problema de los odontofóbicos es que el miedo a ir al dentista hace que "aplacen o anulen las citas porque no se atreven a dar el paso y esto supone un empeoramiento de la salud bucodental".

Advierte el doctor de que "cuando se puede actuar, los tratamientos son más complejos y es mucho más fácil hacer una limpieza, una revisión o hasta un empaste que tener que extraer piezas dentales o colocar implantes" porque "la odontología, hoy en día, está más dirigida a prevenir que a curar".