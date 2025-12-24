Nochebuena y Navidad entran en los hospitales de Asturias con menús de alta cocina

La Nochebuena también ha llegado a los hospitales asturianos. Con el objetivo de hacer más llevadera la estancia de los pacientes ingresados durante estas fechas tan señaladas, las cocinas de los centros sanitarios de la región han preparado menús especiales con platos dignos de un restaurante.

Cocina a pleno rendimiento en el HUCA

Un ejemplo es la cocina del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde un equipo de unas 39 personas trabaja a pleno rendimiento. Así lo ha contado en COPE Asturias Pilar Secades, una de sus cocineras, quien ha explicado que el menú de esta noche es para unas 500 personas. Los pacientes degustarán crema de nécoras, pitu caleya con guarnición de verduras y patata, y postres navideños.

Se intenta hacer algo diferente y especial" Pilar Secades Cocinera del HUCA

Para conseguirlo, los preparativos empiezan pronto. "Ya lo tenemos medio emplatado todo, y ya estamos preparando la crema para que, cuando llegue el turno de la tarde, pueda salir todo a la hora y todo perfecto", detalla Secades. "Se intenta hacer algo diferente, especial", ha señalado la cocinera.

buscando la alegría

Además del menú, los pacientes del HUCA reciben un detalle adicional para "dar un poco de alegría". Se trata de una tarjeta de felicitación en las bandejas. Tarjetas de un concurso infantil de postales navideñas. El objetivo, según Secades, es "que vean que no es el típico día desde que están aquí ingresados".

Que vean que no es el típico día desde que están aquí ingresados" Pilar Secades Cocinera del HUCA

Los menús en el resto de hospitales de Asturias

En el Hospital de Jarrio, la cena consistirá en sopa de pescado y mariscos y medallones de solomillo de cerdo en salsa de manzana. Por su parte, el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea preparará sopa de marisco y merluza con almejas.

Los pacientes del Hospital Universitario de San Agustín disfrutarán de pastel de cabracho, crema de nécoras y solomillo ibérico en salsa con sidra. En el Hospital Monte Naranco se servirá crema de mariscos y muslos de pollo a la cerveza.

El menú en el Hospital Universitario de Cabueñes incluye crema de calabaza y maruca con cebolla caramelizada, mientras que en el Hospital Valle del Nalón se ofrecerá sopa de marisco y pavo asado con frutos secos.

Finalmente, en el Hospital Álvarez Buylla degustarán sopa de marisco y perca gratinada con mayonesa de pera. El Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián servirá a sus pacientes un cóctel de marisco y muslo de pollo relleno de ciruelas y piñones.