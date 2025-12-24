Mons. Sanz Montes en Navidad: "Jesús viene para deshacer nuestros nudos y enderezar entuertos"

El Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes, ha concedido una entrevista a COPE Asturias en el día de Nochebuena para analizar la actualidad social y política. Como es tradición, ha pasado la mañana con los presos del centro penitenciario de Asturias, donde ha querido lanzar un mensaje de esperanza.

Para el Arzobispo, la visita a la cárcel escenifica el sentido de la Navidad: "Jesús se hizo hombre para deshacer nuestros nudos, enderezar nuestros entuertos, poner paz en tantos conflictos y luz en nuestras penumbras". Un mensaje que, según ha explicado, es especialmente bien recibido por los reclusos.

Críticas al proyecto de Covadonga

Preguntado por el nuevo aparcamiento que el Gobierno de Asturias planea construir en la finca de Les Llanes, junto al Santuario de Covadonga, Sanz Montes se ha mostrado muy crítico. En su opinión, "eso no soluciona el acceso a Covadonga, que es el problema que tenemos allí, sino que soluciona la salida a un chalet que no sabían qué hacer con él".

El prelado considera que el aparcamiento "queda distante del Santuario" y no resuelve las dificultades de las personas con movilidad reducida. Para él, la "solución más ideal sería hacer una circular, se sube por un lado y se baja por otro", dado que el santuario recibe "más de 1,5 millones de peregrinos y visitantes" cada año.

Sobre la ausencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, en la misa de Covadonga por segundo año consecutivo, ha señalado que su relación es "institucionalmente cordial" y ha defendido su derecho a opinar como ciudadano sobre asuntos como "la familia, la vida, la educación o la libertad".

La "preocupante" situación de España

El Arzobispo ha calificado la situación de España como "altamente preocupante". Monseñor Jesús Sanz Montes ha sido muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ve "con demasiada querencia hacia su poltrona". Ha criticado que el Ejecutivo lleve "tres años sin presupuestos" y que no se gobierne, sino que se intente "responder, tapar, censurar o lavar cuestiones que son casi privadas, pero que tienen repercusión pública".

Radiografía social de Cáritas

Cáritas es la "antena" de la Iglesia para detectar las "carencias que tiene la sociedad", ha afirmado Sanz Montes. Ha señalado que en Asturias se repiten problemáticas como "el paro que no se llega a estrenar en nuestros jóvenes", el desempleo prematuro y la dificultad de acceso a la vivienda.

Finalmente, ha recordado la reciente visita de la cúpula de la Conferencia Episcopal al nuevo Papa, León XIV. En dicho encuentro, trasladó al pontífice su visión sobre Europa como un "continente de vieja raíz cristiana" que se encuentra en una "situación algo paganizada, como si fuera postcristiana".