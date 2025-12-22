La Lotería de Navidad sí toca en Gijón: un local cambia los décimos no premiados en el sorteo del 22 de diciembre por croquetas

Para aquellos a los que la suerte no les ha sonreído en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, hay un premio de consolación esperando en Gijón. El local de comida casera 'Como en Casa' ha decidido, por tercer año consecutivo, endulzar el día a los no afortunados, cambiando sus décimos no premiados por uno de sus productos estrella: las croquetas.

Una croqueta por cada décimo sin premio

La mecánica de esta singular iniciativa es sencilla. Tal y como ha explicado, en COPE Asturias, Fernando Trabanco, propietario del negocio, cambian "cada décimo de lotería del sorteo de Navidad no premiado por una croqueta".

La promoción está limitada a un máximo de 12 croquetas por persona, por lo que se pueden presentar hasta 12 décimos. Es importante destacar que solo se aceptan décimos enteros, no participaciones. Fernando recomienda, entre risas, "que comprueben bien" el décimo.

El año pasado cambiamos casi 400 kilos de croquetas por décimos; y este año queremos batir esa marca" Fernando Trabanco Propietario de 'Como en casa', en Gijón

Los interesados en canjear sus boletos pueden acudir a ‘Como en Casa’ durante el lunes 22 y el martes 23 de diciembre. El horario de recogida es de 10:00 a 15:30 horas. El establecimiento se encuentra en el barrio de Contrueces, concretamente en el número 61 de la carretera del Obispo, en Gijón.

Casi 400 kilos de croquetas el año pasado

La iniciativa ha ganado una enorme popularidad año tras año. "El primer año fue una ocurrencia sobre la marcha, y como tuvo tan buena acogida, pues decidimos hacerlo al año siguiente", comenta Trabanco. El éxito fue tal que el año pasado se repartieron "casi 400 kilos de croquetas", una cifra que desde el local esperan superar en esta edición.

Detrás de esta producción está Ana, la cocinera del local, que estos días trabaja a pleno rendimiento. Los clientes pueden elegir entre dos variedades que tienen una gran aceptación: las tradicionales croquetas de jamón serrano y las de bacalao.