COPE
Podcasts
Gijón
Gijón

La Lotería de Navidad sí toca en Gijón: un local cambia los décimos no premiados en el sorteo del 22 de diciembre por croquetas

Un local de comida casera para llevar canjea hasta 12 boletos sin suerte por sus famosas croquetas de jamón o bacalao, una iniciativa que ya es una tradición en la ciudad y que busca batir su récord

Un plato de croquetas
00:00
Descargar
COPE Asturias

Un plato de croquetas | Pixabay

Marcos Martín

Asturias - Publicado el

1 min lectura3:34 min escucha

Para aquellos a los que la suerte no les ha sonreído en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, hay un premio de consolación esperando en Gijón. El local de comida casera 'Como en Casa' ha decidido, por tercer año consecutivo, endulzar el día a los no afortunados, cambiando sus décimos no premiados por uno de sus productos estrella: las croquetas.

Una croqueta por cada décimo sin premio

La mecánica de esta singular iniciativa es sencilla. Tal y como ha explicado, en COPE AsturiasFernando Trabanco, propietario del negocio, cambian "cada décimo de lotería del sorteo de Navidad no premiado por una croqueta". 

Una lotera, en su administración, con décimos del sorteo de Navidad

EFE/ Antonio Garcia

Una lotera, en su administración, con décimos del sorteo de Navidad

La promoción está limitada a un máximo de 12 croquetas por persona, por lo que se pueden presentar hasta 12 décimos. Es importante destacar que solo se aceptan décimos enteros, no participaciones. Fernando recomienda, entre risas, "que comprueben bien" el décimo.

El año pasado cambiamos casi 400 kilos de croquetas por décimos; y este año queremos batir esa marca"

Fernando Trabanco

Propietario de 'Como en casa', en Gijón

Te puede interesar

Los interesados en canjear sus boletos pueden acudir a ‘Como en Casa’ durante el lunes 22 y el martes 23 de diciembre. El horario de recogida es de 10:00 a 15:30 horas. El establecimiento se encuentra en el barrio de Contrueces, concretamente en el número 61 de la carretera del Obispo, en Gijón.

Casi 400 kilos de croquetas el año pasado

La iniciativa ha ganado una enorme popularidad año tras año. "El primer año fue una ocurrencia sobre la marcha, y como tuvo tan buena acogida, pues decidimos hacerlo al año siguiente", comenta Trabanco. El éxito fue tal que el año pasado se repartieron "casi 400 kilos de croquetas", una cifra que desde el local esperan superar en esta edición.

Imagen de recurso de bandejas de croquetas en el Mercado de San Miguel, en Madrid

Alamy Stock Photo

Imagen de recurso de bandejas de croquetas en el Mercado de San Miguel, en Madrid

Detrás de esta producción está Ana, la cocinera del local, que estos días trabaja a pleno rendimiento. Los clientes pueden elegir entre dos variedades que tienen una gran aceptación: las tradicionales croquetas de jamón serrano y las de bacalao.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE GIJÓN

COPE GIJÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking