Mucha tensión en el comienzo del juicio por el asesinato del langreano Iván Castro

Comienza el juicio por el asesinato a tiros de Iván Castro en diciembre de 2017 en un garaje de La Felguera. Una vez concluida la selección del jurado popular, que no pudo completarse el pasado viernes, 28 de mayo, comienza a renglón seguido una juicio que acumula mucha tensión y nervios entre los habitantes de La Felguera, y en especial entre los miembros de la familia de Iván Castro. A las puertas de la Audiencia Provincial de Oviedo, familiares de la víctima, esperaban ansiosos la celebración de este juicio. Dubi Peña, prima carnal de Iván Castro, señalaba que espero que paguen por lo que hicieron porque a Iván no lo vamos a sacar ya de donde está, lo suyo es que ellos tampoco salgan de la cárcel nunca, aunque no va a ser así, por lo menos que paguen la máxima, sentencia esta familiar visiblemente emocionada. Añade además, que espera un juicio en el que va a pasar de todo, ya nos avisaron, van a machacar la memoria de Iván, van también a por Jony, el hermano, pero para eso estamos aquí la familia, para apoyarlo, tanto a Jony como a mi tía.





El juicio, que se alargará durante diez días, comienza con la declaración de los acusados, Marta Rama, novia de la víctima y presunta inductora del crimen y Nelson Dos Anjos, con quien mantenía una relación sentimental, y supuesto autor de los disparos. Ambos se enfrentan a 27 años de cárcel. En la vista declararán hasta 45 personas, además de los dos acusados, el lunes, 7 de junio y el martes, 8 de junio serán las periciales, al día siguiente, el miércoles 9 de junio los abogados de la acusación particular y de la defensa expondrán sus conclusiones, y el día 10 el jurado popular dará a conocer su veredicto al tribunal.