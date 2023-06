Los trabajadores de las ITV piden que "se cumpla lo pactado" para reducir las listas de espera

Los trabajadores de la Inspección Técnica de Vehículos en Asturias (ITVASA) se han concentrado este martes a las puertas de la Consejería de Hacienda del Principado, donde se encuentra la Dirección General de Función Pública, para exigir el cumplimiento de los acuerdos de 2019 y 2020 que recogían una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la contratación de más personal.

"Somos los únicos que no hemos recuperado nuestros derechos", se ha quejado Marcos Llorente, presidente del comité de empresa, que también reclama más personal para poder resolver las listas de espera que existen para las inspecciones y que "ahora ronda los tres meses, lo puede comprobar cualquiera que pida cita".

A la protesta, convocada por Comisiones Obreras, también se ha sumado el secretario de la Federación de Industria del sindicato, Damián Manzano, que ha recordado que ITVASA es un empresa pública "rentable" y que "de lo que se trata es de dar un servicio ágil y de calidad a los ciudadanos para que no haya fugas a otras comunidades limítrofes con inspecciones realizada por empresas privadas".

Manzano estima que el déficit de personal en ITVASA es en torno al 15 por ciento. Si el Gobierno de Asturias no refuerza la plantilla y no devuelve la jornada laboral de 35 horas semanales a los trabajadores "no descartamos ninguna medida, hasta donde haga falta, para que se cumplan los derechos y lo firmado en el pasado".

CCOO de Industria entiende que "la situación es especialmente grave, ya que en la ITV se había llegado a un acuerdo en 2020, tras la convocatoria de movilizaciones y huelga, para que la jornada de 35 horas, que seguía sin aplicarse en la ITV, se recuperase en el plazo de 10 meses. Algo que a fecha de hoy continúa sin cumplirse y agrava todavía más la situación".

El sindicato denuncia que "desde la dirección de ITVASA se ha presionado a los trabajadores para desarrollar jornadas laborales de hasta 48 horas semanales, pretendiendo de esta forma, recuperar el atasco en la inspección ocasionado por el COVID 19".