Los niños del Calzada Rugby Club se quedan sin campo

Los padres de los niños y jóvenes que entrenan y juegan en el Calzada Rugby Club están desesperados. El Ayuntamiento de Gijón ha iniciado los trámites para construir un nuevo pabellón polideportivo en el terreno donde se asienta el campo de entrenamiento del club.

En el aire queda ahora la actividad deportiva de un centenar de chavales de La Calzada, entre el equipo senior y la Escuela Municipal, que está concentrada en ese campo de Mata-Jove. El presidente del club, Jorge Alonso, ha contado en COPE que la alternativa que le ofrece el Ayuntamiento no es válida: "Yo me reuní con el concejal de Deportes y nos plantea la posibilidad del campo de la Junta del Puerto; pero no es un campo municipal y además, hay un pleito abierto entre los trabajadores de la Junta y la Junta". Por eso, Alonso denuncia que "en las condiciones actuales, no hay alternativa real".

La próxima temporada, en otro campo

El Ayuntamiento ha encargado el estudio geotécnico para construir el nuevo polideportivo y Alonso calcula que "en dos años, el polideportivo estaría construido; teniendo en cuenta los plazos para levantarlo, la próxima temporada ya no la empezaríamos en ese campo". El presidente del Calzada Rugby Club advierte de las posibles consecuencias: "No sé lo que nos pasaría, los sub18 pueden ir a entrenar a la Labora, pero no podemos desplazar a todos los niños, desde los sub16 hasta los sub6".

Propuesta ganadora los presupuestos participativos

La indignación del entorno del club de la zona oeste es grande debido, además, a que su proyecto para adecuar el campo de entrenamiento de Mata-Jove y convertirlo en un campo sintético fue el más votado en los presupuestos participativos del año pasado. Ninguna propuesta obtuvo más apoyo que la del Calzada Rugby Club, que también contemplaba la construcción de nuevos vestuarios y la mejora energética de la instalación con un presupuesto de 700.000 euros.